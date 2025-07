L'Al Nassr mette paura al Milan: Pulisic nel mirino, c'è il nodo rinnovo

I milioni non mancano, l'Al Nassr ha appena rinnovato il contratto di Cristiano Ronaldo e con Jorge Jesus in panchina punta a una stagione di grandi successi. Pulisic fa gola e anche se per ora è intoccabile ci si può aspettare di tutto. Certo, la dirigenza del Milan ora ha necessità di accelerare per il rinnovo del contratto, se non vorrà rischiare di perdere uno dei suoi gioielli, se non questa estate, la prossima stagione quando mancherà un solo anno alla scadenza.