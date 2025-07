Italvolley, Orro: "Turchia squadra ostica, possiamo ancora migliorare"

Questa sera, alle 19, l'Italia di Julio Velasco sfida la Turchia in occasione della penultima gara di VNL. Così Alessia Orro ai canali ufficiali della federazione: "Sarà sicuramente una partita difficile e combattuta. Sappiamo che la Turchia è una squadra ostica che in tante occasioni ci ha messo in difficoltà. Sarà una partita difficile, bella da guardare e sicuramente da giocare e rappresenterà un momento importante per capire su cosa dobbiamo ancora lavorare per migliorare ulteriormente. Sono convinta che questo momento non abbia generato grosse pressioni. Non pensiamo a quante vittorie abbiamo ottenuto o ai record che potremmo battere perché siamo tutte focalizzate su cosa fare per essere sempre più competitive e solide in campo. Pensiamo a partita dopo partita, consapevoli che ripetere la scorsa annata sarà praticamente impossibile. Non dobbiamo e vogliamo pensare che il 2024 sia la normalità e pertanto questa consapevolezza ci sta aiutando e ci dovrà aiutare ad approcciare in maniera corretta a quanto dovremo affrontare partita dopo partita. Ci sono degli step da compiere e sappiamo che potremo completarli solo passando attraverso a un pizzico di sofferenza. Al momento dobbiamo solo pensare ad allenarci, giocar bene, e provare a continuare a vincere”.