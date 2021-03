Un libro a settimana: "Felice di essere preso a calci" di Mauro De Cesare

IL LIBRO

di

Enzo Palladini

Il calcio visto dalla parte del pallone: a questo non aveva mai pensato nessuno. Era stato scritto dalla parte dell’osservatore esterno, dalla parte del calciatore o dell’allenatore. Dalla parte del pallone proprio mai. Ci ha pensato Mauro De Cesare, una vita consacrata al Corriere dello Sport-Stadio e una passione che lo accompagna da sempre per questo sport. Non ha la pretesa di essere “la” storia del calcio, ma riesce a essere “una” interessante storia del calcio, il racconto di un viaggio infinito cominciato in Cina 25 secoli prima di Cristo, quando la prima rudimentale palla è stata utilizzata a scopo di divertimento.

Il pallone, questo oggetto magico, è quindi da millenni il fedele amico geniale dell’uomo, ma anche il testimone di milioni di storie importanti. La sua, tanto per cominciare. Il primo pallone era fatto con le viscere degli animali, poi sono arrivati il caucciù, il cuoio, fin ai materiali sintetici di ultima generazione. Ha vissuto momenti storici, divertenti, drammatici. È stato compagno dei legionari romani; custodito con amore, o addirittura nascosto nelle trincee durante le guerre mondiali del XX secolo.

De Cesare si immedesima dunque nel pallone e gli fa raccontare i 21 campionati del mondo disputati dal 1930 a oggi, ma anche le stranezze di molti campioni che hanno preso a calci questo oggetto pazzesco. La storia racconta come, a metà degli anni Cinquanta, sia nato il "Pallone d'Oro". È stato testimone diretto dei 1281 gol di Pelè, dei primati di Lionel Messi, della "Mano de Dios" di Maradona, degli exploit di Cristiano Ronaldo, delle tragedie di Superga e dell'Heysel, di Pablito al Mundial di Spagna, fino al gol rubato da un raccattapalle a Beppe Savoldi, a Marco Materazzi vittima della Gialappa's Band.

E poi c’è anche un po’ di autobiografia, sempre ragionando dalla parte del pallone, che non è cambiato solo a livello dei materiali che lo compongono e di tecnologie, ma anche di forme e colori. Un look che è cambiato edizione dopo edizione, diventando con il tempo un sogno per collezionisti.

Autore: Mauro De Cesare

Titolo: FELICE DI ESSERE PRESO A CALCI

Editore: Absolutely Free Libri