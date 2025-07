Ferrari, Vasseur: "Abbiamo fatto progressi, ma vogliamo crescere ancora"

Fred Vasseur carica la Ferrari a due giorni dal via del weekend del GP d'Ungheria, ultimo appuntamento del Mondiale F1 prima della sosta estiva: "Nelle ultime gare abbiamo fatto progressi in termini di competitività e in Belgio, grazie al grande lavoro svolto a Maranello, abbiamo introdotto un pacchetto di aggiornamenti che ha ulteriormente migliorato le nostre prestazioni", le parole del team principal della Rossa diffusi dai canali ufficiali della Scuderia.