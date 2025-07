Un infortunio frena Donte DiVincenzo: niente Europei per lui, l'Italia punta su Darius Thompson

L'Italia non potrà contare sul suo talento proveniente dall'NBA in vista degli Europei di basket. Gli azzurri dovranno rinunciare a Donte DiVincenzo, costretto a rinunciare alla rassegna continentale al via il prossimo 28 agosto a causa di un problema fisico. La guardia dei Minnesota Timberwolves non ha potuto rispondere alla convocazione del commissario tecnico Gianmarco Pozzecco come confermato dall'allenatore e dal coordinatore delle nazionali maschili Gigi Datome nel corso di una conferenza stampa.