MotoGP Germania: Marquez trionfa in rimonta nella Sprint, Bezzecchi lotta ma è 2°

L'ennesimo trionfo, forse uno dei meno necessari in ottica iridata. Avrebbe anche potuto accontentarsi di un podio, ma il concetto, in questa fase, non fa parte del suo bagaglio. Marquez è partito male, ha perso parecchie posizioni con un errore in curva 1 allo spegnimento dei semafori, ma i suoi tempi sono risultati presto inavvicinabili per chiunque e 15 giri sono stati sufficienti a completare la rimonta e mettersi in bacheca un'altra vittoria. Ora sono 78 i punti di vantaggio su Alex (8°) in classifica.