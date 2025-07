Julian Cash e Lloyd Glasspool hanno vinto il torneo di doppio maschile a Wimbeldon, terza prova stagionale del Grande Slam, sui campi in erba dell'All England Club di Londra. I due britannici, numeri 5 del seeding, hanno battuto nella finale odierna la coppia composta dall'australiano Rinky Hijikata e dall'olandese David Pel con il punteggio di 6-2, 7-6 (3). Era addirittura dal 1936 che una coppia tutta inglese non vinceva il torneo di doppio ai 'The Championships'.