MotoGp, Gp Germania: Marc Marquez vince la sprint davanti a Bezzecchi

Il solito Marc Marquez su Ducati ufficiale a vinto la gara sprint del Gran Premio di Germania della MotoGp, sul circuito del Sachsenring, su una pista bagnata per la pioggia. Con un sorpasso all'ultimo giro lo spagnolo ha preceduto sul traguardo un ottimo Marco Bezzecchi su Aprilia, in vetta praticamente per quasi tutta la gara. Terzo posto per il francese Fabio Quartararo su Yamaha davanti a Fabio Di Giannantonio su una Ducati del Team VR46. Male invece Francesco 'Pecco' Bagnaia, sull'altra Ducati ufficiale, arrivato al traguardo staccatissimo in 12esima posizione. Caduto in avvio Franco Morbidelli sulla sua Ducati del Team VR46. Domani è in programma la gara lunga, con Marquez che partirà dalla pole position e proverà ancora ad allungare in vetta alla classifica del Mondiale.