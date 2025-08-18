Ciclismo: Vuelta parte da Torino, giovedì in Piazzetta Reale presentazione team

"Accogliere la Vuelta a España 25 e i suoi numerosi appuntamenti, tra cui la presentazione ufficiale delle squadre in Piazzetta Reale, rappresenta per il Piemonte un motivo di profondo orgoglio. - dichiarano Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, e Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte -. La Teams Presentation unirà sport, cultura e territorio, e sarà trasmessa in diretta in tutto il mondo: un'occasione unica per mostrare le bellezze di Torino e del Piemonte sotto i riflettori internazionali. La Vuelta è una vetrina prestigiosa per raccontare le nostre eccellenze, da quelle sportive a quelle artistiche, storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche. Per la prima volta nella storia la corsa parte dall'Italia, e il fatto che inizi proprio dal Piemonte conferma una volta di più la capacità del nostro territorio di accogliere grandi eventi e di valorizzarsi con visione e passione. Sarà una festa aperta a tutti, gratuita e coinvolgente, dove cittadini e turisti potranno vivere un'esperienza autentica tra sport, musica, sapori e spettacolo: il ciclismo sarà il filo conduttore di un momento collettivo di orgoglio e condivisione".