Ciclismo: Vuelta parte da Torino, giovedì in Piazzetta Reale presentazione team

Torino accoglie giovedì 21 agosto il cuore pulsante della Vuelta 2025 con la tradizionale cerimonia di presentazione delle squadre, uno degli appuntamenti più iconici e attesi del ciclismo mondiale. A fare da cornice sarà la Piazzetta Reale, parte del complesso dei Musei Reali di Torino: un palcoscenico d'eccezione per una serata che unirà sport, musica, cultura e identità territoriale. L'evento "Teams Presentation - La Vuelta 25", organizzato da Vuelta, Regione Piemonte e Città di Torino negli spazi dei Musei Reali di Torino rappresenterà il prologo ufficiale della 'Salida Oficial', la grande partenza della corsa che, per la prima volta nella sua storia, prenderà il via dall'Italia, e in particolare dal Piemonte. L'ingresso alla cerimonia è gratuito e aperto al pubblico, con diretta televisiva e in streaming in oltre 190 Paesi. La presentazione delle squadre sarà solo l'inizio di un racconto che, dal 23 al 26 agosto, vedrà il Piemonte protagonista di quattro tappe ufficiali, attraversando le province di Torino, Biella, Vercelli, Novara e Cuneo, prima di varcare le Alpi e raggiungere la Francia. La Vuelta 25 porta con sé numeri da capogiro: milioni di telespettatori, 136 comuni coinvolti, centinaia di atleti, operatori e media internazionali. Per il Piemonte, è il completamento di un trittico di grande prestigio dopo il Giro d'Italia e il Tour de France: la prima regione al mondo ad aver ospitato tutte e tre le grandi partenze dei Grandi Giri. Un evento che mette al centro sport, cultura, turismo e territorio, trasformando il Piemonte in una piattaforma internazionale per la promozione delle sue eccellenze.
"Accogliere la Vuelta a España 25 e i suoi numerosi appuntamenti, tra cui la presentazione ufficiale delle squadre in Piazzetta Reale, rappresenta per il Piemonte un motivo di profondo orgoglio. - dichiarano Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, e Paolo Bongioanni, assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte -. La Teams Presentation unirà sport, cultura e territorio, e sarà trasmessa in diretta in tutto il mondo: un'occasione unica per mostrare le bellezze di Torino e del Piemonte sotto i riflettori internazionali. La Vuelta è una vetrina prestigiosa per raccontare le nostre eccellenze, da quelle sportive a quelle artistiche, storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche. Per la prima volta nella storia la corsa parte dall'Italia, e il fatto che inizi proprio dal Piemonte conferma una volta di più la capacità del nostro territorio di accogliere grandi eventi e di valorizzarsi con visione e passione. Sarà una festa aperta a tutti, gratuita e coinvolgente, dove cittadini e turisti potranno vivere un'esperienza autentica tra sport, musica, sapori e spettacolo: il ciclismo sarà il filo conduttore di un momento collettivo di orgoglio e condivisione".
Giovedì 21 agosto i festeggiamenti inizieranno alle 17 con una lezione collettiva di spinning: un'attività partecipativa per vivere l'atmosfera ciclistica in modo attivo e coinvolgente. Alle 17.45, un DJ set animerà l'attesa del pubblico per l'evento centrale, trasformando Piazzetta Reale in un luogo di incontro e condivisione. Il momento clou sarà alle 19.30, con l'inizio della cerimonia di presentazione delle 22 squadre partecipanti. I corridori, in divisa ufficiale, sfileranno uno ad uno sul palco per salutare il pubblico, i media internazionali e accendere l'entusiasmo in vista della grande partenza del 23 agosto da Torino - Venaria Reale. Ad arricchire la serata sarà la presenza del celebre cantante spagnolo Antonio Orozco, special guest musicale dell'evento: artista di fama internazionale, con oltre mezzo milione di dischi venduti e più di 1.000 concerti in carriera.
Orozco firma la colonna sonora ufficiale de La Vuelta 25, che partirà dal Piemonte per il 90º anniversario e l'80ª edizione. Il brano "Te estaba esperando", intenso ed emotivo, accompagnerà la gara attraverso quattro Paesi - Italia, Francia, Andorra e Spagna - per concludersi, come da tradizione, nel centro di Madrid il 14 settembre, trasmettendo il valore del viaggio e dell'attesa.
Accanto allo spettacolo sportivo, la Vuelta 25 racconta anche un incontro tra territori e culture attraverso il linguaggio universale del cibo. Per l'occasione, infatti, la Regione Piemonte, in collaborazione con La Vuelta e con i Cuochi della Mole, ha ideato un progetto enogastronomico tematico che celebra le affinità e le differenze tra le tradizioni culinarie piemontesi e spagnole. Un viaggio tra i sapori, che affianca simbolicamente quello sulle strade della corsa, omaggiando due terre ricche di identità, passione e creatività gastronomica. Nel menù pensato per l'evento spiccano proposte originali come il "Sangretto", una bevanda ispirata alla sangria ma rivisitata in chiave piemontese con Brachetto, Vermouth torinese e Ratafià, e le "Tapas sabaude", piccoli assaggi che fondono prodotti del territorio come la robiola di Cocconato, il bagnet vert, la tortilla al tartufo e le nocciole Piemonte IGP. Protagonista assoluta è la 'Padella Piemontese', una reinterpretazione della paella che unisce ingredienti tipici locali come il riso carnaroli delle risaie vercellesi, il coniglio grigio di Carmagnola, i peperoni e la bagna caoda. Infine, il dolce celebra la tradizione torinese con paste di meliga e crema chantilly allo zabaione, in un finale che esprime tutta l'eleganza e la dolcezza del territorio. Una proposta culinaria che rafforza il messaggio della Vuelta 2025: lo sport unisce i popoli anche a tavola, in un dialogo tra culture, sapori e comunità.
Commenti (0)