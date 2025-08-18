Logo SportMediaset
Mercato
roma
manovre GIALLOROSSE

Sancho dice no alla Roma: i giallorossi virano su Bailey

Il club giallorosso valuta Leon Bailey (e Jonathan Rowe) dopo il no di Sancho, ma serve una cessione

18 Ago 2025 - 14:20

Jadon Sancho accantona l'idea di approdare in Italia. Dopo giorni di frenetiche trattative tra la Roma e il Manchester United, il giocatore ha deciso di declinare le avance dei giallorossi, prendendo ancora tempo sul proprio futuro: anche l'offerta del Besiktas (15 milioni più bonus allo United, ingaggio di nove milioni per quattro anni al giocatore) è stata messa per il momento in stand-by.

La Roma non è rimasta a guardare e sta valutando alternative. Chi è più vicino è Leon Bailey, per il quale l'intesa con l'Aston Villa sembra a un passo: rispetto all'iniziale richiesta di 4 milioni per il prestito e 16 milioni per il diritto di riscatto, si è abbassata la parte onerosa (2 milioni) ed è stata alzata a 22 milioni quella per il riscatto.

La formazione di Gian Piero Gasperini potrebbe poi muoversi pure su un altro esterno e la lente d'ingrandimento cade su Jonathan Rowe, in rottura con l'Olympique Marsiglia. Dopo la lite con Adrien Rabiot che ha chiesto l'intervento del tecnico Roberto De Zerbi, il britannico sarebbe ormai ai ferri corti con la squadra francese tanto da valutare una cessione a breve. La trattativa appare comunque in salita perché dalla Premier League sono già arrivate diverse proposte per Rowe (che piace anche Bologna) e in ogni caso la Roma dovrebbe prima procedere a una cessione importante - vedi Kone - per finanziare i nuovi colpi. 

sancho
roma
bailey

