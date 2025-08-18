Sancho dice no alla Roma: i giallorossi virano su Bailey

La Roma non è rimasta a guardare e sta valutando alternative. Chi è più vicino è Leon Bailey, per il quale l'intesa con l'Aston Villa sembra a un passo: rispetto all'iniziale richiesta di 4 milioni per il prestito e 16 milioni per il diritto di riscatto, si è abbassata la parte onerosa (2 milioni) ed è stata alzata a 22 milioni quella per il riscatto.