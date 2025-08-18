Lukaku: lesione di alto grado al retto femorale, si valuta l'operazione. Stop di almeno 4 mesi

Brutte notizie per il Napoli e per Antonio Conte: tempi lunghi (almeno quattro mesi) quelli per riavere a disposizione Romelu Lukaku. "In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra - si legge nel comunicato del club azzurro - Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica". A questo punto il club azzurro tornerà sul mercato per sopperire all'assenza del suo bomber: il ds Manna e il tecnico Antonio Conte stanno valutando per prendere un altro rinforzo nel reparto offensivo per non restare scoperti e a corto di forze là davanti già prima di cominciare.