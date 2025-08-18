Logo SportMediaset
NAPOLI

Lukaku: lesione di alto grado al retto femorale, si valuta l'operazione. Stop di almeno 4 mesi

Per l'attaccante belga il 2025 potrebbe rivedere il campo solo nel 2026: il club azzurro torna sul mercato

18 Ago 2025 - 14:40
Brutte notizie per il Napoli e per Antonio Conte: tempi lunghi (almeno quattro mesi) quelli per riavere a disposizione Romelu Lukaku. "In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra - si legge nel comunicato del club azzurro - Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica". A questo punto il club azzurro tornerà sul mercato per sopperire all'assenza del suo bomber: il ds Manna e il tecnico Antonio Conte stanno valutando per prendere un altro rinforzo nel reparto offensivo per non restare scoperti e a corto di forze là davanti già prima di cominciare.

LUKAKU ESCLUSO DALLE LISTE?
Secondo Sky, il Napoli ragiona anche su un'eventuale esclusione di Lukaku dalle liste di Serie A e Champions League per questa prima parte di stagione. Al momento gli azzurri hanno a disposizione un solo slot nella lista over, e dovrebbe essere occupato dalla punta che verrà acquistata proprio a causa dell'infortunio del belga. Ma quello slot originariamente era destinato a Gutierrez, dunque ne serve un altro e a liberarlo potrebbe essere proprio Lukaku. Chiaramente la scelta di Conte e del club potrebbe dirottarsi pure su un altro giocatore ma, essendo il numero 9 infortunato, il ragionamento più logico di un'esclusione porterebbe a Big Rom, che poi nella seconda parte di stagione sarebbe nuovamente reinserito in lista.

LUKAKU KO, LE ALTERNATIVE
Conte si ritroverà infatti ad affrontare le prime giornate di campionato e l'esordio in Champions League con una sola punta a disposizione, Lorenzo Lucca, acquistato dall'Udinese proprio come sostituto del belga. Tra i nomi proposti agli azzurri ci sono quelli di un vecchio pallino del Napoli come Zirkzee del Manchester United, rimasto in panchina nel debutto in Premier League contro l'Arsenal e destinato ad avere poco spazio visto l'affollamento in attacco, ma soltanto in prestito, e Mitrovic, in rotta con l'Al-Hilal e disposto a ridursi notevolmente l’ingaggio pur di tornare a giocare in Europa.

napoli
lukaku
infortunio

