Il provider NordVPN nuovo partnership del Bologna

18 Ago 2025 - 13:17
© IPA

© IPA

Consolidando il suo crescente impegno nell'innovazione digitale applicata al mondo dello sport, NordVPN annuncia la partnership ufficiale con il Bologna FC per la stagione 2025/26. La collaborazione prende il via mentre il Bologna FC celebra la storica conquista della Coppa Italia e si prepara alla campagna europea in Uefa Europa League, affermandosi sempre più come uno dei club più ambiziosi della Serie A. "Siamo onorati di unire le nostre forze con il Bologna FC, un club ricco di tradizione, storia e tifosi appassionati", ha detto Cristian Gianni, Country Director di NordVPN per l'Italia, "il calcio unisce milioni di persone, sempre più spesso online, rendendo la sicurezza informatica più essenziale che mai. Siamo entusiasti di supportare e proteggere l'esperienza digitale dei tifosi del Bologna FC, ovunque si trovino, che stiano guardando una partita in streaming o viaggiando per seguire la squadra in trasferta".

Nel corso di questa partnership, NordVPN e il Bologna FC realizzeranno campagne di sensibilizzazione sulla protezione dei dati, incoraggiando i tifosi a utilizzare reti sicure durante lo streaming delle partite, l'acquisto di merchandising o la condivisione di momenti sui social media. Anche Christoph Winterling, Chief Revenue Officer del Bologna FC, ha sottolineato l'importanza dell'accordo: "Siamo orgogliosi di accogliere NordVPN nella nostra famiglia di partner. Questa collaborazione rappresenta un incontro tra due realtà che condividono una visione orientata all'eccellenza e alla crescita della sicurezza informatica. La professionalità di NordVPN sarà un valore aggiunto per il Bologna e per i tifosi, che possono così sostenere la loro squadra ovunque, in totale sicurezza".

06:38
Mignani: "Soddisfatto al di là del risultato"

01:35
Messi, Muller ma non solo

01:30
Manu Konè uomo mercato

01:19
Juve, che forza David

01:33
Altro che rivoluzione

01:17
Lukaku, lungo stop

01:57
Le partite di oggi

01:14
"Hojlund o Vlahovic?": Panucci "sfida" Viviano

08:10
Caserta: "Verreth? Giorni difficili"

01:37
Cerofolini: "Abbiamo obiettivi importanti"

04:17
Landucci: "Il Bari ha tirato troppe volte"

00:23
Viviano: "Milan da scudetto? Oggi Napoli e Inter davanti"

00:37
Viviano: "Leao problema? No, è la soluzione!"

08:33
Gilardino: "Segnale forte"

00:24
Panucci: "Infortunio Leao? Alla 1a di campionato ci sarà"

06:38
Mignani: "Soddisfatto al di là del risultato"

