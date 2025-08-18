Il provider NordVPN nuovo partnership del Bologna

Consolidando il suo crescente impegno nell'innovazione digitale applicata al mondo dello sport, NordVPN annuncia la partnership ufficiale con il Bologna FC per la stagione 2025/26. La collaborazione prende il via mentre il Bologna FC celebra la storica conquista della Coppa Italia e si prepara alla campagna europea in Uefa Europa League, affermandosi sempre più come uno dei club più ambiziosi della Serie A. "Siamo onorati di unire le nostre forze con il Bologna FC, un club ricco di tradizione, storia e tifosi appassionati", ha detto Cristian Gianni, Country Director di NordVPN per l'Italia, "il calcio unisce milioni di persone, sempre più spesso online, rendendo la sicurezza informatica più essenziale che mai. Siamo entusiasti di supportare e proteggere l'esperienza digitale dei tifosi del Bologna FC, ovunque si trovino, che stiano guardando una partita in streaming o viaggiando per seguire la squadra in trasferta".