Inter e Bologna accelerano per Asllani: il giocatore pronto a vestire la maglia rossoblù

Oggi potrebbe essere una giornata chiave per il futuro di Asllani: Inter e Bologna sono al lavoro per trovare un punto di incontro nella trattativa per il centrocampista albanese. Riepiloghiamo: dopo aver rifiutato un mese fa il Betis Siviglia, per Asllani ci sono stati poi solo i sondaggi di Fiorentina e Torino sino almeno alla irruzione del Bologna nel weekend appena trascorso, meta decisamente gradita al giocatore. Tra i club i primi contatti hanno evidenziato una distanza di 3/4 milioni tra richiesta e offerti: 17 milioni quelli chiesti dall'Inter, non più di 12/13 quelli messi sul tavolo dagli emiliani. A questo si aggiunga il non accordo sulla formula, con i nerazzurri interessati a una cessione a titolo definitivo e i rossoblù fermi sul prestito con diritto di riscatto.