Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
INTER

Inter e Bologna accelerano per Asllani: il giocatore pronto a vestire la maglia rossoblù

I club discutono sulla percentuale della futura rivendita, il giocatore cerca l'accordo sull'ingaggio

18 Ago 2025 - 11:47
© Getty Images

© Getty Images

Oggi potrebbe essere una giornata chiave per il futuro di Asllani: Inter e Bologna sono al lavoro per trovare un punto di incontro nella trattativa per il centrocampista albanese. Riepiloghiamo: dopo aver rifiutato un mese fa il Betis Siviglia, per Asllani ci sono stati poi solo i sondaggi di Fiorentina e Torino sino almeno alla irruzione del Bologna nel weekend appena trascorso, meta decisamente gradita al giocatore. Tra i club i primi contatti hanno evidenziato una distanza di 3/4 milioni tra richiesta e offerti: 17 milioni quelli chiesti dall'Inter, non più di 12/13 quelli messi sul tavolo dagli emiliani. A questo si aggiunga il non accordo sulla formula, con i nerazzurri interessati a una cessione a titolo definitivo e i rossoblù fermi sul prestito con diritto di riscatto.

Impasse iniziale superato trovando una possibile soluzione sulla base sì di 12/13 milioni cash inserendo però una percentuale sulla futura rivendita, pari al 30%. Su queste basi proseguirà oggi il discorso, con buone possibilità che l'esito sia positivo.

Lato giocatore, invece, c'è ancora da risolvere il nodo ingaggio: Asllani chiede 2 milioni netti a stagione, equivalente al tetto salariale rossoblù, il Bologna - secondo quanto riporta oggi Il Resto del Carlino - ha fatto una prima proposta da 1,5. L'Inter pagherebbe gli stipendi di luglio e agosto (320mila euro) e per la prima stagione Asllani accetterebbe uno stipendi di 1.8 milioni. Il problema sono quelle successive, di un contratto quadriennale con opzione per la quinta stagione a favore del Bologna: per far quadrare il cerchio il Bologna dovrebbe salire a 1,7-1,8 a stagione come proposta di ingaggio al giocatore. 

Leggi anche

Zalewski va all'Atalanta, l'Inter incassa 17 milioni e fa plusvalenza record

inter
bologna
asllani

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:53
Calciomercato live

Calciomercato live

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

01:10
Calciomercato live

Calciomercato live

01:47
Calciomercato live

Calciomercato live

01:12
Calciomercato live

Calciomercato live

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Inter

Zalewski va all'Atalanta, l'Inter incassa 17 milioni e fa plusvalenza record

Inter, niente Koné: dietrofront della Roma, che ha deciso di tenersi il giocatore

Il Lille punta Pavard, l'Inter sorride e prepara il colpo in difesa. Sondaggio per Solet

L'Inter riflette sul colpo top: le strategie del club tra Lookman e un arrivo... a sorpresa

L'Inter considera l'affare Lookman "congelato": nel mirino un centrocampista e un centrale

Koné può ancora lasciare la Roma: la posizione dell'Inter e le sirene dall'estero. Ma niente sconti

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:13
Dalla Spagna: Pavard offerto al Barcellona
12:02
Atalanta: visite per Zalewski, domani a disposizione
11:37
Milan: Okafor si avvicina al Leeds, cosa manca per la chiusura
11:23
Olympique Marsiglia, la Roma potrebbe puntare al colpo Rowe
11:03
Fiorentina, Piccoli rimane l'obiettivo se parte Beltran