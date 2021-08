"Le leggende della scherma" rivivono in un libro

IN LIBRERIA

Fabio Massimo Splendore ripercorre la storia di una disciplina che ha dato tanto all'Italia

C’è un ottimo modo per dimenticare le delusioni (almeno parziali) e le polemiche generate dall’avventura azzurra all’Olimpiade di Tokyo: aprire questo libro e tornare a segnare. Perché questo è per eccellenza lo sport olimpico degli italiani, quello che nella storia ha scritto le pagine più belle, quasi tutte miniate a lettere d’oro. Fabio Massimo Splendore, giornalista del Corriere dello Sport, ripercorre questa storia con passione e la schermitrice Irene Vecchi, nella prefazione, lo promuove con un pensiero stupendo: “Somiglia molto a un sogno a occhi aperti il percorso di questo libro, che racconta le leggende della scherma in oltre un secolo di storia, di pedane, di medaglie, di Olimpiadi”.

Si parte dalle grandi scuole di scherma,. Poi si ripercorre con puntualità e con l’aiuto di un’approfondita documentazione, un medagliere che riporta alla ribalta nomi illustri: Nedo Nadi cinque volte re di Anversa,e tutta la sua famiglia ricchissima di talenti, Antonella Ragno medaglia d’oro a Monaco 1972m la dinastia dei Montano.

Non sarà andata come ci si aspettava all’Olimpiade di Tokyo, ma la scherma italiana era e resta un valore fondamentale per tutto il movimento sportivo, con gli azzurri protagonisti da sempre, con 7 schermidori nella classifica degli atleti italiani più medagliati di sempre. Tutto questo viene raccontato con la partecipazione e la competenza di un papà che si ritrova due figli adolescenti, un ragazzo e una ragazza, impegnati sulle pedane di questo sport, sognando di arrivare un giorno a farsi raccontare nel seguito di questo libro che è assolutamente consigliabile a tutti quelli che vogliono saperne qualcosa di più, che non si limitano a ricordarsi di qualche mattinata di fine luglio trascorsa a vedere stoccate mollemente adagiati sul divano di casa.

LE LEGGENDE DELLA SCHERMA

Autore: Fabio Massimo Splendore

Editore: Diarkos

Pagine: 276

Prezzo: € 18,00