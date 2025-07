Il Napoli torna su Milinkovic-Savic, ma c'è la concorrenza del Leeds da superare

Secondo Alfredo Pedullà, infatti, Milinkovic-Savic sta aspettando di capire se l'affondo del Napoli sarà concreto. Il ds Manna è al lavoro per definire i margini di manovra dell'eventuale trattativa, considerando soprattutto la cessione in essere di Victor Osimhen. Vanja ha una clausola da 19 milioni di euro valida per l'Italia, ma l'interesse del Torino per Cyril Ngonge potrebbe aprire allo scenario di uno scambio tra i due club. Una soluzione che non va esclusa. Nelle ultime settimane, inoltre, il Napoli aveva sondato altri portieri all'estero, ma ora è tornato a spingere per il numero 32 del Torino.