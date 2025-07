MotoGP Germania: Marquez in pole sotto il diluvio, solo 11° Bagnaia

In terza fila ci saranno invece la Yamaha ufficiale di Quartararo, l'altra VR46 di Di Giannantonio e la Yamaha Pramac di Miller. In quarta, insieme a Bagnaia, l'altra Ktm ufficiale di Binder e quella del team Tech 3 di Vinales, che era passato dal Q1 ma è poi stato vittima di un brutto high side a inizio Q2 e ha chiuso senza tempo. Per lui anche una visita al centro medico e poi all'ospedale locale per accertamenti alla spalla. Il team ha poi comunicato l'assenza di infortuni: lo spagnolo sarà regolarmente al via della Sprint.