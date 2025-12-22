Logo SportMediaset

Calcio

Atalanta, Ahanor si scusa per esultanza: "Non dimentico il Genoa"

22 Dic 2025 - 22:07

"Ieri, preso dal momento intenso di una partita così difficile, mi sono lasciato andare in una esultanza che mai e poi mai voleva essere una mancanza di rispetto. Per questo motivo, vorrei scusarmi pubblicamente con chi ha percepito tutto questo come un affronto. Non dimentico e porto con me la gratitudine nei confronti di una tifoseria, di una società e di una città che mi ha permesso di essere ciò che sono oggi". Con queste parole, pubblicate in un post su Instagram, il difensore dell'Atalanta Honest Ahanor ha chiesto scusa al tifosi del Genoa, la sua ex squadra, tornando sull'esultanza in occasione del gol di Hien che ha regalato il successo alla 'Dea' nel match di campionato disputato contro il Grifone.

01:34
SRV RULLO RINASCIMENTO FIORENTINA 22 12

La Fiorentina sorride: segnali di rinascimento viola

01:02:37
Postpartita | Finale Napoli-Bologna

Postpartita | Finale Napoli-Bologna

01:14
"Sei il capitano del Napoli e alzi la Supercoppa": vivi in prima persona la premiazione con Di Lorenzo

"Sei il capitano del Napoli e alzi la Supercoppa": vivi in prima persona la premiazione con Di Lorenzo

04:21
Italiano: "Il Napoli ha over performato, ci abbiamo provato"

Italiano: "Il Napoli ha over performato, ci abbiamo provato"

02:42
Di Lorenzo: "Possiamo giocarcela con chiunque"

Di Lorenzo: "Possiamo giocarcela con chiunque"

08:39
Conte: "Complimenti ai ragazzi"

Conte: "Complimenti ai ragazzi"

01:08
Heggem: "Il Napoli è stato migliore"

Heggem: "Il Napoli è stato migliore"

03:55
Napoli-Bologna 2-0: gli highlights

Napoli-Bologna 2-0: gli highlights

02:26
Neres e Politano: "Conte? Lo seguiamo fino alla morte"

Neres e Politano: "Conte? Lo seguiamo fino alla morte"

01:52:01
Napoli-Bologna: partita integrale

Napoli-Bologna: partita integrale

05:12
De Laurentiis: "Abbiamo pareggiato i conti"

De Laurentiis: "Abbiamo pareggiato i conti"

03:26
La premiazione, il Napoli vince la Supercoppa Italiana

La premiazione, il Napoli vince la Supercoppa Italiana

01:56
Supercoppa Italiana, solo argento per il Bologna

Supercoppa Italiana, solo argento per il Bologna

00:13
Conte è una furia con Colombo: "Ammoniscimi, bravo!"

Conte è una furia con Colombo: "Ammoniscimi, bravo!"

01:47
57' | Gol di Neres (Napoli-Bologna 2-0)

La difesa del Bologna sbaglia, Neres raddoppia con lo scavetto

01:34
SRV RULLO RINASCIMENTO FIORENTINA 22 12

La Fiorentina sorride: segnali di rinascimento viola

DICH SUPERCOPPA PRONOSTICI GIORNALISTI DICH

Napoli-Bologna, i pronostici dei giornalisti

Genoa-Atalanta 0-1: gli highlights

Genoa-Atalanta 0-1: gli highlights

DICH VANOLI E FAGIOLI EDL

Vanoli e Fagioli: "Dobbiamo fare di più per la nostra gente e ringraziarla"

DICH SPALLETTI POST JUVENTUS 21/12 DICH

Spalletti: "Un atteggiamento che ci permette di lottare contro chiunque"

DICH LOCATELLI POST ROMA 21/12 DICH

Locatelli: "Non dobbiamo porci troppi obiettivi, ora è importante dare il via a una striscia di vittorie"

DICH DE LAURENTIIS Ambasciata 21/12 DICH

De Laurentiis: "Basta Montecarlo e Las Vegas, Arabia meglio anche di Dubai"

23:07
Napoli, De Laurentiis: "Conte è un maestro, ai tifosi dico 'Sognate'"
23:00
Il Genoa perde anche Thorsby per la sfida alla Roma
22:24
Juve, Exor respinge anche l'assalto dall'Arabia: "Il club non è in vendita"
22:07
Tegola Liverpool: Isak operato per frattura del perone, stop di diversi mesi
22:07
Atalanta, Ahanor si scusa per esultanza: "Non dimentico il Genoa"