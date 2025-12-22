Atalanta, Ahanor si scusa per esultanza: "Non dimentico il Genoa"

"Ieri, preso dal momento intenso di una partita così difficile, mi sono lasciato andare in una esultanza che mai e poi mai voleva essere una mancanza di rispetto. Per questo motivo, vorrei scusarmi pubblicamente con chi ha percepito tutto questo come un affronto. Non dimentico e porto con me la gratitudine nei confronti di una tifoseria, di una società e di una città che mi ha permesso di essere ciò che sono oggi". Con queste parole, pubblicate in un post su Instagram, il difensore dell'Atalanta Honest Ahanor ha chiesto scusa al tifosi del Genoa, la sua ex squadra, tornando sull'esultanza in occasione del gol di Hien che ha regalato il successo alla 'Dea' nel match di campionato disputato contro il Grifone.