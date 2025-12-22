Supercoppa Italiana, Napoli campione per la terza volta: Neres affonda il Bologna

Napoli-Bologna: le foto della Supercoppa italiana
© Getty Images
© Getty Images
Finale senza storia contro i rossoblù di Italiano, decide la doppietta dell'esterno brasilianodi Max Cristina
Il Napoli ha conquistato per la terza volta nella propria storia la Supercoppa Italiana, la prima con Antonio Conte alla guida. Nella finale di Riad gli azzurri hanno battuto 2-0 il Bologna di Italiano grazie alla serata di grazia del brasiliano Neres. L'esterno ha sbloccato il match al 39' con un sinistro chirurgico all'incrocio dei pali e a inizio ripresa è stato lesto ad intercettare il passaggio di Ravaglia a Lucumì per firmare con uno scavetto la propria doppietta.
LA PARTITA
La firma sulla Supercoppa è tutta di Neres, ma se il Napoli ha potuto festeggiare nel cielo saudita la conquista del trofeo per la terza volta è perché in campo non c'è stata partita. Il 2-0 degli azzurri è frutto della doppietta del brasiliano, di una prodezza personale e di una giocata astuta, ma soprattutto di una sfida preparata e affrontata alla perfezione e con un punteggio finale perfino troppo striminzito per quanto visto in campo.
Gli strappi di Hojlund in profondità e i duelli con la difesa del Bologna, ma anche le giocate di Neres - appunto - e McTominay hanno sublimato una prestazione ottima del Napoli di Conte che ha legittimato sul campo il ruolo in questa Supercoppa trovando un gol per tempo. Tra una parata e l'altra di Ravaglia ci ha pensato l'ex Ajax a pennellare il primo gol all'incrocio dei pali sul finire del primo tempo, costruendosi il raddoppio a inizio ripresa assestando il colpo decisivo ai rossoblù di Italiano, mai realmente in grado di impensierire Milinkovic-Savic.
--
LE PAGELLE
Milinkovic-Savic 6 - Nel primo tempo resta a guardare limitandosi ad uscite puntuali. Sicuro e ben posizionato sul colpo di testa ravvicinato di Ferguson nella ripresa.
Di Lorenzo 6 - Dalla sua parte di campo ha Politano e Neres a cui deve coprire le spalle. Ma fa di più spingendosi spesso in avanti a supporto dei compagni.
Rrahmani 6,5 - Dopo qualche sbavatura iniziale sale in cattedra e dalle sue parti non si passa.
Juan Jesus 6 - Deve controllare le iniziative di Orsolini e Holm e lo fa mettendoci esperienza e solidità difensiva.
Politano 6,5 - Tanto lavoro sporco oltre alla consueta tecnica al servizio della squadra. Non si rende pericoloso, ma è prezioso per l'equilibrio della squadra.
Lobotka 6,5 - Pallone in cassaforte in mezzo al campo, soprattutto nel primo tempo conquisto un gran numero di falli.
McTominay 7 - Più arco che freccia per una sera, mette visione di gioco per premiare i movimenti dei compagni sulla trequarti. Nella ripresa prova la giocata in acrobazia ma sfiora soltanto la rete.
Spinazzola 6 - Nel primo tempo ha spazio sulla fascia e un paio di ripartenze che non riesce a sfruttare pasticciando un po' con il pallone. Spreca un'occasione d'oro davanti al portiere.
Neres 8 - L'uomo della Supercoppa è il brasiliano che dopo il Milan punisce, due volte, anche il Bologna. Sblocca il match con un gioiello all'incrocio poi fa il bis scippando il pallone a Lucumi e trovando lo scavetto. Questo e molto altro per tutto l'arco della sfida.
Elmas 6,5 - Nella prima parte di gara è il giocatore più pericoloso in campo ma mancando di precisione e lucidità nell'ultima scelta.
Hojlund 7 - Alterna movimenti verso la profondità a difese del pallone corpo a corpo sulla trequarti. Dopo De Winter in semifinale fa impazzire anche Heggem per tutta la sera mettendoci diversi colpi di tacco qua e là.
All. Conte 7 - Missione compiuta, primo trofeo stagionale in cassaforte. Il suo Napoli è in grande forma, corre molto e gioca bene.
Ravaglia 6 - L'errore che porta al raddoppio del Napoli è più di concetto che tecnico, ma resta piuttosto grave. Prima però ha tenuto a galla il Bologna con i suoi interventi su Hojlund, McTominay e Spinazzola.
Heggem 4,5 - Serata da mal di testa per il centrale rossoblù che deve rincorrere e battagliare con Hojlund per tutto il tempo, perdendo quasi sempre.
Orsolini 5,5 - Nel primo tempo è spettatore non pagante della sfida. Prova ad accendersi dopo l'intervallo, ma non è la sua serata.
Castro 5 - Non pervenuto là davanti. Contro i tre difensori del Napoli ha vita dura e nessuno spunto.
--
IL TABELLINO
NAPOLI-BOLOGNA 2-0
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6,5, Juan Jesus 6 (38' st Buongiorno sv); Politano 6,5, Lobotka 6,5, McTominay 6,5, Spinazzola 6 (23' st Gutierrez 6); Neres 8 (33' st Mazzocchi sv), Elmas 6,5 (23' st Lang 6); Hojlund 7. A disp.: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Vergara, Lucca, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Baridò, De Chiara. All.: Conte 7
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 6; Holm 5, Heggem 4,5, Lucumì 5,5, Miranda 5; Ferguson 5 (23' st Dallinga 6), Pobega 5,5; Orsolini 5,5 (35' st Dominguez sv), Odgaard 5 (1' st Moro 5,5), Cambiaghi 5,5 (23' st Rowe 6); Castro 5 (35' st Immobile sv). A disp.: Skorupski, Pessina, Franceschelli, Tomasevic, Zortea, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Sulemana, Fabbian. All.: Italiano 5.
Arbitro: Colombo
Marcatori: 39' Neres, 12' st Neres
Ammoniti: Politano (N); Heggem, Holm (B)
Espulsi: nessuno
--
© Getty Images
© Getty Images
LE STATISTICHE DI OPTA
Il Napoli ha vinto la terza Supercoppa Italiana della sua storia, la seconda in una finale conclusa nei tempi regolamentari dopo quella del 1990, quando nel successo per 5-1 contro la Juventus ci fu la doppietta del brasiliano Antonio Careca.
Il Napoli ha chiuso l’incontro con otto tiri nello specchio, il dato più alto per i partenopei in una gara di Supercoppa Italiana negli anni 2000.
David Neres ha superato Andrea Silenzi, Antonio Careca, Gonzalo Higuaín e Alessio Zerbin (tutti a quota due), diventando il giocatore con più gol segnati con la maglia del Napoli in Supercoppa Italiana (tre).
David Neres è il secondo giocatore brasiliano, dopo Antonio Careca (doppietta con il Napoli contro la Juventus, il 1° settembre 1990), a segnare più di una rete in Supercoppa Italiana (tre); inoltre, il classe 1997 è andato a segno in due gare ufficiali di fila per la prima volta con i partenopei.
David Neres è stato coinvolto in 10 gol in questa stagione con il Napoli (sei reti e quattro assist), due in più rispetto a quanto fatto in tutta la precedente, nonostante otto presenze in meno (22 vs 30).
David Neres è ora il giocatore del Napoli che è stato coinvolto in più gol in questa stagione considerando tutte le competizioni (10: sei reti e quattro assist).
Il Bologna è stato il 12° club differente a disputare una finale di Supercoppa Italiana ed è la prima squadra a giocare la sua prima finale in questa competizione a partire dalla Lazio nel 1998.
Il Napoli ha tenuto la porta inviolata in una finale di Supercoppa Italiana per la prima volta della sua storia