Supercoppa Italiana, Napoli campione per la terza volta: Neres affonda il Bologna

Milinkovic-Savic 6 - Nel primo tempo resta a guardare limitandosi ad uscite puntuali. Sicuro e ben posizionato sul colpo di testa ravvicinato di Ferguson nella ripresa.

Di Lorenzo 6 - Dalla sua parte di campo ha Politano e Neres a cui deve coprire le spalle. Ma fa di più spingendosi spesso in avanti a supporto dei compagni.

Rrahmani 6,5 - Dopo qualche sbavatura iniziale sale in cattedra e dalle sue parti non si passa.

Juan Jesus 6 - Deve controllare le iniziative di Orsolini e Holm e lo fa mettendoci esperienza e solidità difensiva.

Politano 6,5 - Tanto lavoro sporco oltre alla consueta tecnica al servizio della squadra. Non si rende pericoloso, ma è prezioso per l'equilibrio della squadra.

Lobotka 6,5 - Pallone in cassaforte in mezzo al campo, soprattutto nel primo tempo conquisto un gran numero di falli.

McTominay 7 - Più arco che freccia per una sera, mette visione di gioco per premiare i movimenti dei compagni sulla trequarti. Nella ripresa prova la giocata in acrobazia ma sfiora soltanto la rete.

Spinazzola 6 - Nel primo tempo ha spazio sulla fascia e un paio di ripartenze che non riesce a sfruttare pasticciando un po' con il pallone. Spreca un'occasione d'oro davanti al portiere.

Neres 8 - L'uomo della Supercoppa è il brasiliano che dopo il Milan punisce, due volte, anche il Bologna. Sblocca il match con un gioiello all'incrocio poi fa il bis scippando il pallone a Lucumi e trovando lo scavetto. Questo e molto altro per tutto l'arco della sfida.

Elmas 6,5 - Nella prima parte di gara è il giocatore più pericoloso in campo ma mancando di precisione e lucidità nell'ultima scelta.

Hojlund 7 - Alterna movimenti verso la profondità a difese del pallone corpo a corpo sulla trequarti. Dopo De Winter in semifinale fa impazzire anche Heggem per tutta la sera mettendoci diversi colpi di tacco qua e là.

All. Conte 7 - Missione compiuta, primo trofeo stagionale in cassaforte. Il suo Napoli è in grande forma, corre molto e gioca bene.