La cattura: tutto l'amore per il pugilato in un romanzo emozionante

I suoi ex allievi si riuniscono per aiutarlo a riprendersi, nonostante le difficoltà personali. Mentre i ragazzi cercano di riportare Otello alla vita, emergono dettagli sul suo passato travagliato, tra cui una squalifica per scommesse, che lo aveva costretto a lasciare l’Italia per lavorare in miniera in Belgio. Tra incontri di boxe brutali e momenti di profonda introspezione, “La cattura” esplora le sfide del riscatto personale e collettivo, mostrando come i legami forgiati nel sudore e nella fatica possano diventare un’ancora di salvezza. Il libro di Sebastiani è un invito a non arrendersi, a trovare nel gruppo la forza per superare gli ostacoli e a credere che, anche quando tutto sembra perduto, esiste sempre una possibilità di riscatto.