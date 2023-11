Inter: una storia infinita

© libro

Il titolo Romanzo Inter spiega già (quasi) tutto. La curiosità è su come si sviluppa il racconto. Si tratta di un dialogo "epistolare" tra due noti giornalisti di comprovata fede nerazzurra: Michele Brambilla, inviato speciale e direttore di importanti quotidiani (oggi scrive per Repubblica) e Leo Turrini che ha firmato milioni di articoli per Resto del Carlino, Giorno e la Nazione. Quasi coetanei non hanno potuto, per ragioni anagrafiche, seguire da vicino l'Inter del Mago Herrera, diventare regina dei due mondi. Il libro si sviluppa tra un intercalare di ricordi e aneddoti, vittorie e sconfitte a partire dagli Anni '60 fino ad arrivare alla finale di Champions di Istanbul contro i miliardari arabi del Manchester City. Romanzo Inter è la fotografia di un grande e profondo amore dei due giornalisti per il club nerazzurro, come spiega Massimo Moratti nella sua prefazione.