Salta partnership Ssc Napoli-Geolier per speaker al Maradona

Interrotta la partnership tra la società Golden Boys, guidata da Geolier e dal fratello Gaetano Palumbo, e la Ssc Napoli per la direzione artistica del matchday allo stadio Diego Armando Maradona. Ad annunciarlo è stato il rapper con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, nel quale spiega che la decisione è stata presa a seguito del mancato reintegro come speaker di Daniele 'Decibel' Bellini, da 15 anni 'voce' dello stadio di Fuorigrotta. "Dopo i fatti accaduti in queste ore - ha scritto Geolier - Golden Boys interrompe la partership con la Ssc Napoli per la direzione artistica del matchday. La volonta di Golden Boys sin dalla prima chiacchierata informale era quella di lavorare tutti insieme con Decibel Bellini, ma la societa ha deciso comunque di sollevarlo dall'incarico. Io Emanuele ho chiesto alla società la reintegrazione di Decibel Bellini come speaker, ma così non è stato. Quindi, per l'amicizia e la stima che ci lega a Daniele ho deciso di non siglare definitivamente la partnership con la Ssc Napoli. E se mai Daniele non ritornerà nello stadio,le porte della mia casa per un figlio di Napoli come lui saranno sempre aperte. Questo non cambia il mio supporto per la squadra, che poco c'entra con le decisioni della società. Forza Napoli sempre".