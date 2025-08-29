Mourinho non si qualifica per la Champions e il Fenerbahce lo licenzia: addio dopo poco più di un anno

José Mourinho non è più l'allenatore del Fenerbahce. La decisione del club turco arriva a due giorni di distanza dal ko in casa del Benfica nei play-off di Champions League che ha sancito la mancata partecipazione, per il secondo anno di fila, al girone unico della massima competizione continentale. Arrivato nel giugno del 2024, lo Special One non ha vinto alcun trofeo con il Fenerbahce piazzandosi al secondo posto nell'ultimo campionato (con undici punti di distacco dal Galatasaray). Nell'Europa League 2024/2025 è stato eliminato agli ottavi di finale dai Rangers, mentre ha abbandonato la coppa nazionale dopo aver disputato i quarti di finale.