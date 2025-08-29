Mourinho non si qualifica per la Champions e il Fenerbahce lo licenzia: addio dopo poco più di un anno

© IPA
Il portoghese ha pagato il ko in casa del Benfica: riceverà una buonuscita da 15 milioni di euro
José Mourinho non è più l'allenatore del Fenerbahce. La decisione del club turco arriva a due giorni di distanza dal ko in casa del Benfica nei play-off di Champions League che ha sancito la mancata partecipazione, per il secondo anno di fila, al girone unico della massima competizione continentale. Arrivato nel giugno del 2024, lo Special One non ha vinto alcun trofeo con il Fenerbahce piazzandosi al secondo posto nell'ultimo campionato (con undici punti di distacco dal Galatasaray). Nell'Europa League 2024/2025 è stato eliminato agli ottavi di finale dai Rangers, mentre ha abbandonato la coppa nazionale dopo aver disputato i quarti di finale.
Questa la nota del Fenerbahce: "Ci siamo separati da José Mourinho, allenatore della nostra squadra di calcio professionistica A dalla stagione 2024-2025 - si legge nella nota -. Lo ringraziamo per l'impegno profuso per la nostra squadra e gli auguriamo successo nella sua futura carriera". Per il tecnico portoghese si tratta del terzo esonero di fila dopo quelli con Manchester United (nel 2018), Tottenham (2021) e Roma (2024).
Nella sua avventura al Fenerbahce Mourinho è stato 62 volte in panchina: il bilancio parla di 37 vittorie, 14 pareggi e 11 sconfitte. Secondo Fanatik l'ex allenatore di Inter e Chelsea riceverà una buonuscita pari a 15 milioni di euro (9 per lui e 6 per il suo staff).
