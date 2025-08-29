Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Mondiali volley donne, Velasco: "Attenti alla Germania"

29 Ago 2025 - 10:03

"La Germania è indubbiamente una squadra forte e proprio perché è una squadra forte, certamente, ci metterà in difficoltà", il ct dell'Italia femminile di pallavolo, Julio Velasco, prepara l'impegno agli ottavi dei Mondiali. Sarà la prima gara da dentro-o-fuori per le campionesse azzurre impegnate in Thailandia. L'appuntamento fè per le 12:00 italiane domani al PalaHuamark di Bangkok. Le avversarie sono le tedesche guidate dal ct italiano Giulio Bregoli. Capitan Danesi e compagne hanno svolto il primo allenamento al PalaHuamark, già teatro del successo in Volley Nations League il 23 giugno del 2024. "Le nostre avversarie sono fisiche, migliorate molto in ricezione e in generale in ogni aspetto del gioco grazie anche all'ottimo lavoro fatto da Giulio Bregoli - spiega Velasco - Sono brave a battere in maniera tattica, le loro centrali sono molto efficaci sia in attacco che a muro e poi hanno a disposizione anche giocatrici esperte, come Stigrot che quando vengono chiamate in causa sanno incidere. Credo che sia necessario combattere la mentalità secondo cui quando si vince si è fortissimi e quando invece si incontrano difficoltà tutto vada male. Non è che perché siamo l'Italia dobbiamo vincere tutte le partite 3-0 o 3-1, si può anche vincere al tiebreak, come spesso dico alle ragazze, 32-30, ma l'importante è vincere". "Dobbiamo essere forti di cuore e spirito per reggere a queste difficoltà e soprattutto essere pronti anche a partite lunghe e ricche di insidie. La squadra è molto concentrata, il problema potrebbe essere entrare in ritmo partita dopo qualche giorno di break e con alcune giocatrici che hanno giocato poco. Penso ad Antropova e Cambi ad esempio ma in generale già quest'anno le ragazze mi hanno sorpreso ad esempio al rientro dalle vacanze, quando sarebbe stato lecito attenderci qualche allenamento brutto, ed invece sono state capaci di dare il massimo immediatamente. È evidente che questo gruppo ha questa capacità e pertanto dovremo giocare bene con l'obiettivo di superare il turno", conclude il ct. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:47
Italvolley maschile

Italvolley maschile

01:33
Us Open, Paolini ok

Us Open, Paolini ok

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

I più visti di Altri Sport

DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Sinner a New York

Sinner a New York

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:00
Paraciclismo, Mondiali: tre titoli per l'Italia in primo giorno gare
11:15
Tennis, Zverev: "Sinner e Alcaraz? Sono qui per rovinargli la festa"
10:03
Mondiali volley donne, Velasco: "Attenti alla Germania"
09:34
Us Open: anche Zverev al terzo turno, Fearnley ko
23:53
Us Open: Venus Williams torna a vincere nel doppio dopo 10 anni e senza Serena