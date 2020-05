Inter, il libro sul 2010: 'Il nostro triplete. Dieci storie, dieci viaggi, una fede'

Il decennale del Triplete dell'Inter è scoccato solo pochi giorni fa, e in libreria esce un nuovo modo di rivivere quel 2010: con "Il nostro Triplete: Dieci storie, dieci viaggi, una fede" l'autrice, Alice Nidasio, ci racconta i retroscena di dieci esperienze di tifo che racchiudono tutte le emozioni vissute dal popolo nerazzurro in quel magico mese di maggio, entrato per sempre nella leggenda. Non solo la prefazione di Gianfelice Facchetti e il ricordo di una tifosa illustre come Bedy Moratti, sorella dell'allora presidente Massimo, ma anche storie incredibili: dal gruppo di ragazzi disabili che affrontano 28 ore di pullman e a fine partita festeggiano a bordocampo insieme a Cambiasso, a chi proprio in quello stadio celebra la sua centesima trasferta al seguito della Beneamata. E proprio tra queste c'è anche quella dell'autrice, un'incosciente ventiquattrenne che, nonostante un'intuizione profetica avuta a febbraio, si era riuscita ad assicurare un biglietto per quello spettacolo solo a ventiquattr'ore dal fischio d'inizio.