In ginocchio da te: lo sport visto dal genio di Carmelo Bene

IL LIBRO

La Roma leggendaria degli anni '80, l'amore per personaggi straordinari come Falcao, Van Basten o Borg, nella raccolta di articoli del grande attore

© twitter L'amore immenso per lo sport di Carmelo Bene si sposa con la ricerca del bello. L'estetica che diventa arte, anche se si tratta di uno stop, di un pallonetto, di una rovesciata, di un'invenzione, di un dritto, di un rovescio, di un uppercut. Anche se si parla di calcio, di tennis, di pugilato o di Formula 1. L'amore per la Roma degli anni di Liedholm, e per tipo di calcio da lui chiamato "zona celeste", per la lucida regia a tutto campo di Falcao, per le sublimi opere d'arte di Van Basten o per personaggi leggendari dello sport come Borg, trova la sua sublimazione nelle raccolte degli articoli sul Messaggero o nelle trascrizioni dei suoi interventi da ospite della trasmissione televisiva Zona su Tele+.

Tutto questo è "In ginocchio da te", il libro edito da GOG, che raccoglie il meglio degli interventi sullo sport del maestro salentino. Grande capacità di analisi tecnica, condita da espressioni e sintesi provocatorie, basti pensare alle accuse rivolte al calcio dell'Italia di Bearzot, da poco laureatasi campione del mondo, con l'aperto e manifesto tifo per il Brasile del 1982, la più grande sublimazione del bello incarnatosi nel calcio. Come il Milan di Sacchi in cui, però, più che alla perfetta sincronia di movimenti, l'attenzione di Bene si focalizza sul singolo che incrina i dettami meccanicistici del collettivo: Marco Van Basten, il centravanti con i piedi sublimi dell'inventore di calcio. Un libro, insomma, che non può mancare nella biblioteca di chi ami lo sport e la letteratura.

Titolo: In ginocchio da te

Autore: Carmelo Bene

Editore: GOG

Anno edizione: 2022

In commercio dal: 14 ottobre 2022

Pagine: 220