Roma, via all'era Gasperini: raduno a Trigoria tra l'entusiasmo dei tifosi

È scattata ufficialmente la stagione della nuova Roma targata Gasperini con il raduno a Trigoria. Il nuovo tecnico giallorosso è stato tra i primi a varcare i cancelli del centro sportivo, seguito poi dai giocatori, precedentemente impegnati nei test di idoneità, e dal nuovo ds Frederic Massara. Gasp si è fermato con i tifosi a firmare autografi (non solo su carta e magliette ma anche su... braccia): erano circa 200 i sostenitori giallorossi che hanno acclamato sia i calciatori, sia il tecnico che Massara con tanto di cori e applausi al passaggio delle loro auto. Grande entusiasmo per il portiere Svilar, fresco di rinnovo. Già presente il capitano Lorenzo Pellegrini, che nei giorni scorsi si è sottoposto a una settoplastica per la riduzione di una vecchia frattura al naso. Ventinove i convocati Solbakken e il giovane Jan Oliveras, in partenza, mentre c'è Mario Hermoso, di rientro dopo il prestito al Bayer Leverkusen. Primo giorno dedicato ai test per verificare lo stato di forma dei singoli anche in diversi già da una settimana hanno iniziato a lavorare con i preparatori atletici personali. La lista completa, che comprende alcuni giovani della Primavera.