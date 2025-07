Mercato Inter: dalle cessioni di Asllani, Seba Esposito, Buchanan e non solo il tesoretto per l'assalto a Leoni

La finale di Champions League raggiunta per la seconda volta nelle ultime tre stagioni e gli ottavi al Mondiale per Club hanno portato entrate importanti per le casse dell'Inter, ma la situazione in chiave calciomercato non è cambiata di molto. Come nelle ultime stagioni la società nerazzurra per potersi muovere sul mercato ha scelto di reinvestire i soldi ricavati dalla cessione degli esuberi, ma le singole situazioni non sono mai semplici da gestire e Cristian Chivu, che ha preso il posto di Simone Inzaghi in panchina, attende i primi movimenti con la speranza di non dover cedere qualche titolarissimo.