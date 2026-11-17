Gli anni del Diavolo, 1990-1999: storie, uomini e trionfi del Milan degli Invincibili
La ricostruzione di dieci anni trionfali dei rossoneri, tra scudetti e Champions Leaguedi Enzo Palladini
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“Tot capita, tot sententiae”, dicevano i latini: tante teste, tante opinioni diversi. Una verità che non è cambiata in duemila anni, ma con qualche eccezione. Quando si parla di calcio e si mettono insieme tifosi della stessa squadra, spesso l’unità d’intenti è un obiettivo raggiungibile. È ciò che ha fatto Massimiliano Ruzzante, assemblando una prestigiosa antologia, “Gli anni del diavolo”, in cui si raccontano tutte le meraviglie messe insieme dal Milan nel decennio 1990-99, con un piccolo spazio anche per le (poche) parentesi negative, nel rispetto della storia.
Sono diciotto le firme che si affiancano a Ruzzante in questa cavalcata (spruzzata inevitabilmente di nostalgia condita da qualche lacrima), tra cui alcuni nomi noti della storiografia milanista, autori o coautori di libri che hanno celebrato la gloria di una squadra come quella rossonera attraverso una letteratura sconfinata. Accanto a qualche firma conosciuta dagli appassionati, troviamo anche i ricordi ben raccontati di tifosi comuni, persino di un musicista di professione, Fabrizio Cesariello. Di sicuro non è stato facile portare avanti il “lavoro di sartoria” (così lo definisce Luca Serafini nella prefazione) ma il risultato è un lavoro ampiamente godibile per tutti quelli che hanno legato ai colori rossoneri la loro passione per il calcio.
C’è una prima parte in cui si parla di fatti: le finali di Champions League, gli scudetti conquistati, le grandi vittorie. Vengono raccontate dalla parte dei tifosi ma anche da quella dei giocatori, ad esempio il capitolo scritto da Davide Grassi sulla “notte prima degli esami”, la vigilia della finale di Champions League vinta ad Atene nel 1994, descritta anche con gli occhi di Filippo Galli, uno degli eroi di quella notte anche perché era arrivato alla sfida decisiva lasciandosi alle spalle appena sette presenze da titolare in tutta la stagione. Eppure, tra gli hilites della partita c’è un suo salvataggio decisivo su Romario, in un momento che vedeva il risultato ancora in bilico. Il Milan quella sera vinse 4-0, ma se il brasiliano avesse segnato, forse sarebbe andata in maniera diversa. La seconda parte del libro è dedicata ai personaggi che hanno fatto grande il Milan in quegli anni, con un posto preminente per Franco Baresi, al quale è – giustamente – dedicato il volume. Ma ci sono anche tutti gli altri grandi nomi, da Daniele Massaro a Frank Rijkaard, da Ruud Gullit a Marcel Desailly.
Una citazione a parte merita Marco Van Basten. I due capitoli che lo riguardano sono le due chicche del libro, esprimono sentimento, commozione, quasi adorazione. Tutte sensazioni che un campione del genere ha saputo suscitare, probabilmente anche tra gli avversari che non lo ammetteranno mai. Nella prima parte (a firma Conte Fiele) viene raccontata l’ultima partita del campione olandese con la maglia rossonera, in trasferta ad Ancona. Nella seconda invece viene ripercorsa tutta la sua vita milanista, in una accorata elegia curata da Mauro Raimondi che si apre con una citazione di Carmelo Bene: “Il lutto in me per il suo precoce ritiro non si estingue ancora e mai si estinguerà”. C’è molta agiografia come in tutti i libri che parlano di una sola squadra e di una sola fede, ma vengono toccati dei punti di lirismo davvero elevati che possono aiutare i più giovani a capire cosa abbiano rappresentato certi giocatori in quel periodo storico. Con ammirazione e deferenza, ma senza mai sperare i confini della storia. Che poi è quello di cui c’è molto bisogno.
AAVV
GLI ANNI DEL DIAVOLO
(1990-1999: storie, uomini e trionfi del Milan degli Invincibili)
A cura di Massimiliano Ruzzante
Edizioni Ultrà Sport
Pagine 310
19,50 euro