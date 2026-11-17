C’è una prima parte in cui si parla di fatti: le finali di Champions League, gli scudetti conquistati, le grandi vittorie. Vengono raccontate dalla parte dei tifosi ma anche da quella dei giocatori, ad esempio il capitolo scritto da Davide Grassi sulla “notte prima degli esami”, la vigilia della finale di Champions League vinta ad Atene nel 1994, descritta anche con gli occhi di Filippo Galli, uno degli eroi di quella notte anche perché era arrivato alla sfida decisiva lasciandosi alle spalle appena sette presenze da titolare in tutta la stagione. Eppure, tra gli hilites della partita c’è un suo salvataggio decisivo su Romario, in un momento che vedeva il risultato ancora in bilico. Il Milan quella sera vinse 4-0, ma se il brasiliano avesse segnato, forse sarebbe andata in maniera diversa. La seconda parte del libro è dedicata ai personaggi che hanno fatto grande il Milan in quegli anni, con un posto preminente per Franco Baresi, al quale è – giustamente – dedicato il volume. Ma ci sono anche tutti gli altri grandi nomi, da Daniele Massaro a Frank Rijkaard, da Ruud Gullit a Marcel Desailly.