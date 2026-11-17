Biglietti Inter-Lazio Supercoppa Italiana 2026: prezzi e date di vendita
Tutte le informazioni sui biglietti di Inter-Lazio per la Supercoppa Italiana 2026/2027: prezzi, date di apertura delle vendite, prelazioni per abbonati e tifosi e modalità di acquisto
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La Lega Serie A ha ufficializzato prezzi, date e modalità di acquisto dei biglietti di Inter-Lazio, la sfida valida per la Supercoppa Italiana 2026/2027 in programma martedì 22 dicembre 2026 alle ore 21:00 allo stadio San Siro di Milano.
I biglietti saranno disponibili esclusivamente online, attraverso il circuito Vivaticket, a partire da mercoledì 18 novembre. La vendita sarà organizzata in diverse fasi, con precedenza riservata agli abbonati di Inter e Lazio e ai rispettivi soci dei club. La vendita libera degli eventuali tagliandi residui partirà invece il 2 dicembre. Di seguito tutte le informazioni per acquistare i biglietti di Inter-Lazio: date e orari delle fasi di vendita, modalità di acquisto, prezzi dei singoli settori e posti riservati ai tifosi delle due squadre.
QUANDO E DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI DI INTER-LAZIO
I titoli di accesso per Inter-Lazio valida per la Supercoppa Italiana 2026/2027 saranno posti in vendita esclusivamente in modalità digitale su vivaticket.com a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 18 novembre 2026 secondo le indicazioni che seguono
BIGLIETTI INTER: DATE, FASI DI VENDITA E SETTORI DEDICATI
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 del 18 novembre 2026 vendita riservata a:
- Gli abbonati alla Serie A Enilive 26-27 Inter di Secondo Verde, che potranno acquistare fino a 4 biglietti di Secondo Verde, purché tutti gli intestatari risultino abbonati di secondo Verde alla Serie A Enilive 26-27. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero di Siamo Noi, composto da 12 cifre, seguiti da un trattino e la data di nascita in formato GGMMAAAA (esempio: 007000000000-GGMMAAAA).
Dalle ore 15.00 alle ore 23.59 del 18 novembre 2026 si aggiungono alla vendita anche:
- Tutti gli abbonati alla Serie A Enilive 26-27 che potranno acquistare fino a 4 biglietti, in qualsiasi settore dello stadio, purché tutti gli intestatari risultino abbonati alla Serie A Enilive 26-27, inclusi gli abbonati del Secondo Verde. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero di Siamo Noi, composto da 12 cifre, seguiti da un trattino e la data di nascita in formato GGMMAAAA (esempio: 007000000000-GGMMAAAA).
Dalle ore 12.00 del 19 novembre 2026 alle ore 23.59 del 19 novembre 2026 si aggiungono alla vendita anche:
- I soci Interclub Plus 26/27 che potranno acquistare fino a 4 biglietti purché tutti gli intestatari siano risultino soci Interclub Plus 26/27 attivi al 17/11/2026 compreso. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero della tessera Interclub, seguito da un trattino e dalla data di nascita in formato GGMMAAAA (esempio: S000000000-GGMMAAAA).
Dalle ore 12.00 del 20 novembre 2026 alle ore 23.59 del 1° dicembre 2026 si aggiungono alla vendita riservata anche:
- I soci Inter Club Base 26/27 che potranno acquistare fino a 4 biglietti purché tutti gli intestatari risultino soci Interclub Plus Base 26/27 attivi al 17/11/2026 compreso. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero della tessera Interclub, seguito da un trattino e dalla data di nascita in formato GGMMAAAA (esempio: S000000000-GGMMAAAA).
Ai sostenitori dell’Inter sono riservati i biglietti dei settori:
1° VERDE (INGRESSO 4)
2° VERDE (INGRESSO 2)
3° VERDE (INGRESSO 3)
1° ARANCIO LATERALE LATO VERDE (INGRESSO 1)
2° ARANCIO LATERALE LATO VERDE (INGRESSO 1)
1° ROSSO LATERALE LATO VERDE (INGRESSI 5-6)
2° ROSSO LATERALE LATO VERDE (INGRESSI 5-6)
3° ROSSO LATO VERDE NORD (INGRESSI 5-6)
BIGLIETTI LAZIO: DATE, FASI DI VENDITA E SETTORI DEDICATI
Dalle ore 10.00 del 18 novembre 2026 alle ore 23.59 del 22 novembre 2026, vendita riservata a:
- Gli abbonati alla Serie A Enilive 26-27 della Lazio, che potranno acquistare fino a 4 biglietti purché tutti gli intestatari risultino abbonati alla Serie A Enilive 26/27. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero della EAGLE CARD o 1900, composto da 12 cifre, seguiti da un trattino e la data di nascita nel formato GGMMAAAA. Ad esempio: per abbonamento caricato su EAGLE CARD codice EAG123456789-01011900, per abbonamento caricato su 1900 codice 032123456789-01011900"
Dalle ore 12.00 del 23 novembre 2026 alle ore 23.59 del 26 novembre 2026, si aggiungono alla vendita riservata anche:
- Gli abbonati alla Serie A Enilive 25-26 della Lazio, che potranno acquistare fino a 4 biglietti purché tutti gli intestatari risultino abbonati alla Serie A Enilive 25-26. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero della EAGLE CARD o 1900, composto da 12 cifre, seguiti da un trattino e la data di nascita nel formato GGMMAAAA. Ad esempio: per abbonamento caricato su EAGLE CARD codice EAG123456789-01011900, per abbonamento caricato su 1900 codice 032123456789-01011900"
Dalle ore 12.00 del 27 novembre 2026 alle ore 23.59 del 1° dicembre 2026 si aggiungono alla vendita riservata anche:
- I sostenitori di SS Lazio possessori di Fidelity Card Eagle e 1900, sottoscritte entro il 19 novembre 2026, che potranno acquistare fino a 4 biglietti purché tutti gli intestatari risultino possessori di Fidelity Card Eagle e 1900. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero della EAGLE CARD o 1900, composto da 12 cifre, seguiti da un trattino e la data di nascita nel formato GGMMAAAA. Ad esempio: per abbonamento caricato su EAGLE CARD codice EAG123456789-01011900, per abbonamento caricato su 1900 codice 032123456789-01011900".
Ai sostenitori della Lazio sono riservati i biglietti dei settori
1° BLU (INGRESSO 13)
2° BLU (INGRESSO 14)
3° BLU (INGRESSO 15bis)
1° ARANCIO LATERALE (LATO BLU INGRESSO 15)
2° ARANCIO LATERALE (LATO BLU INGRESSO 15)
1° ROSSO LATERALE (LATO BLU INGRESSI 11-12)
2° ROSSO LATERALE (LATO BLU INGRESSI 11-12)
3° ROSSO LATO BLU SUD (INGRESSI 11-12)
VENDITA LIBERA INTER-LAZIO: QUANDO INIZIA
Per entrambe le squadre, alle ore 12.00 del 2 dicembre 2026 - eventuale inizio della fase di vendita ‘libera’ dei biglietti residui, riservata a chi acquista tramite Bancomat Pay.
Dalle 12.00 del 3 dicembre 2026 la vendita sarà abilitata a tutti i sistemi di pagamento.
PREZZO BIGLIETTI INTER-LAZIO: TUTTI I SETTORI DI SAN SIRO
|SETTORE
|PREZZO
|Poltroncina Rossa Centrale (P-R)
|350,00€
|Poltroncina Rossa (O-S)
|250,00€
|Poltroncina Rossa (N-T)
|220,00€
|Primo Rosso Centrale (B-M-H-V)
|190,00€
|Primo Rosso (A-L-I-Z)
|170,00€
|Primo Rosso Laterale
|135,00€
|Tribuna Arancio Centrale (160 - 162)
|250,00€
|Poltroncina Arancio Centrale X
|230,00€
|Poltroncina Arancio Centrale (161-159)
|210,00€
|Tribuna Arancio Centrale (164 -158)
|190,00€
|Poltroncina Arancio (163-157)
|170,00€
|Primo Arancio (155-156-165-166)
|150,00€
|Primo Arancio Laterale
|110,00€
|Primo Verde
|90,00€
|Primo Blu
|90,00€
|Secondo Rosso Centrale
|140,00€
|Secondo Rosso
|120,00€
|Secondo Rosso Laterale
|90,00€
|Secondo Arancio Centrale
|130,00€
|Secondo Arancio
|110,00€
|Secondo Arancio Laterale
|80,00€
|Secondo Verde
|50,00€
|Secondo Blu
|50,00€
|Terzo Rosso Centrale Verde Nord/Blu Sud
|50,00€
|Terzo Rosso Verde Nord/Blu Sud
|45,00€
|Terzo Verde/Blu
|40,00€