I biglietti saranno disponibili esclusivamente online, attraverso il circuito Vivaticket, a partire da mercoledì 18 novembre. La vendita sarà organizzata in diverse fasi, con precedenza riservata agli abbonati di Inter e Lazio e ai rispettivi soci dei club. La vendita libera degli eventuali tagliandi residui partirà invece il 2 dicembre. Di seguito tutte le informazioni per acquistare i biglietti di Inter-Lazio: date e orari delle fasi di vendita, modalità di acquisto, prezzi dei singoli settori e posti riservati ai tifosi delle due squadre.