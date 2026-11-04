"Kimi. Come nasce un campione": la straordinaria ascesa di Antonelli in nel libro-biografia

La parabola di Kimi Antonelli, neo-campione del mondo di Formula 1, arriva sugli scaffali per raccontare il dietro le quinte di una scalata senza precedenti. "Kimi. Come nasce un campione" è la biografia sportiva scritta dal giornalista Maurizio Zoja in uscita il 10 novembre per Edizioni Limina. Il libro, di cui pubblichiamo un capitolo in anteprima esclusiva, esplora le origini e il percorso del ventenne bolognese, capace di riportare l'Italia ai vertici del motorsport internazionale con un mix irripetibile di determinazione, talento naturale e valori familiari.