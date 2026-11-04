"Kimi. Come nasce un campione": la straordinaria ascesa di Antonelli in nel libro-biografia

La parabola di Kimi Antonelli, neo-campione del mondo di Formula 1, arriva sugli scaffali per raccontare il dietro le quinte di una scalata senza precedenti. "Kimi. Come nasce un campione" è la biografia sportiva scritta dal giornalista Maurizio Zoja in uscita il 10 novembre per Edizioni Limina. Il libro, di cui pubblichiamo un capitolo in anteprima esclusiva, esplora le origini e il percorso del ventenne bolognese, capace di riportare l'Italia ai vertici del motorsport internazionale con un mix irripetibile di determinazione, talento naturale e valori familiari.
L'opera si avvale di interviste esclusive e materiali del tutto inediti per superare l'esclusivo computo dei cronometri e far luce sugli aspetti umani dell'atleta. Dalla gestione della paura ai momenti di incertezza, il testo ripercorre le tappe fondamentali di un ragazzo cresciuto sotto una forte pressione mediatica ma sempre in grado di mantenere intatta la propria umiltà.
La narrazione prende il via dai primi giri sui kart affrontati sotto la guida del padre Marco, per poi addentrarsi nell'ingresso decisivo all'interno della cantera giovanile della Mercedes. Attraverso un intreccio di sliding door e svolte del destino, il libro traccia una linea ideale tra il dodicenne che chiedeva un autografo a Monza al suo idolo Lewis Hamilton e il pilota che oggi guida la monoposto appartenuta all'attuale pilota della Ferrari.
LEGGI IN ANTEPRIMA ESCLUSIVA UN CAPITOLO DI "KIMI. COME NASCE UN CAMPIONE"
LA SCHEDA
Titolo: Kimi. Come nasce un campione
Autore: Maurizio Zoja
Pagine: 192
Editore: Limina
Prezzo: 14,9 euro
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Kimi Antonelli