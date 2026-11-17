Il laterale ecuadoriano, pur avendo accumulato un buon minutaggio nella prima parte di stagione in rossonero, sta trovando sempre meno spazio nelle rotazioni, tanto che il tecnico Ruben Amorim avrebbe già dato il via libera a una sua eventuale partenza. Dal canto suo, la dirigenza viola è alla ricerca di un rinforzo affidabile sulla corsia mancina per permettere a Valdepeñas di proseguire con calma il proprio percorso di ambientamento e consentire a Parisi di recuperare dall'infortunio senza pressioni.