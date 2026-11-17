Con la sosta ormai agli sgoccioli e la finestra invernale di gennaio sempre più vicina, i club iniziano a pianificare le mosse per colmare le proprie lacune. Tra le società più attive figura la Fiorentina, che potrebbe bussare alle porte del Milan: secondo quanto riportato da Firenzeviola.it, il noto procuratore Jorge Mendes avrebbe infatti proposto il profilo di Pervis Estupinan a Fabio Paratici.
Il laterale ecuadoriano, pur avendo accumulato un buon minutaggio nella prima parte di stagione in rossonero, sta trovando sempre meno spazio nelle rotazioni, tanto che il tecnico Ruben Amorim avrebbe già dato il via libera a una sua eventuale partenza. Dal canto suo, la dirigenza viola è alla ricerca di un rinforzo affidabile sulla corsia mancina per permettere a Valdepeñas di proseguire con calma il proprio percorso di ambientamento e consentire a Parisi di recuperare dall'infortunio senza pressioni.
Al momento si tratta soltanto di una suggestione di mercato, ma i margini per trattare esistono: considerando il lungo contratto che lega Estupinan al Milan fino al 2030, qualora la Fiorentina decidesse di affondare il colpo, la strada più percorribile sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto.