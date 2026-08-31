San Siro 1926-2026: i 100 anni della “Scala del calcio”, sport, architettura, politica, cultura, società

Dalla nascita nel 1926 agli ampliamenti del 1939 e del 1955, fino alla trasformazione per i Mondiali di Italia ’90 e alle discussioni più recenti sul suo futuro, ogni passaggio dello stadio ha raccontato qualcosa della città. San Siro è cresciuto con Milano, ne ha seguito le ambizioni, le contraddizioni e le stagioni politiche. È stato il tempio di Milan e Inter, ma anche un luogo pubblico, una macchina organizzativa, un simbolo internazionale.