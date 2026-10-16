Il confessionale: le storie segrete del calcio, non sempre edificanti, non sempre a lieto fine

Il confessionale non è solo un libro, come racconta il sottotitolo, sulle storie segrete del calcio, non sempre edificanti, non sempre a lieto fine. E' anche un manuale su come si debba fare il mestiere del giornalista, sportivo in questo caso. Un lavoro che dovrebbe basarsi su telefonate, appostamenti, ricerche e competenza e invece è diventato la cassa di risonanza dei social. Quando ancora gli articoli si facevano seguendo le regole auree della professione e non l'AI.