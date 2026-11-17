Kevin De Bruyne rientrerà oggi a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti, il ritorno a Napoli rappresenta un passaggio fondamentale anche per capire come si evolveranno le voci di mercato circolate durante la sosta. Negli ultimi giorni, infatti, si sono rincorse con insistenza le indiscrezioni relative a un possibile addio già nella sessione invernale di gennaio con destinazione PSV Eindhoven anche se il club azzurro non è così aperto a una cessione immediata.
La posizione del Napoli su De Bruyne
Il Napoli, spiega il Corriere dello Sport, non avrebbe intenzione di privarsi del centrocampista belga a stagione in corso, considerandolo un pilastro indispensabile per rimettere in carreggiata l'annata e risalire la classifica. A meno che non sia lo stesso calciatore a chiedere di cambiare aria con sei mesi d'anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, dunque, il futuro prossimo di KDB resta legato a Napoli.
Cosa può succedere a giugno?
Tutto da capire, invece, cosa succederà a giugno. I sondaggi esplorativi avviati dal PSV guardavano proprio a fine stagione, con l'obiettivo di capire se il Napoli avesse intenzione di esercitare l'opzione di rinnovo automatico per il terzo anno. Approfittando dei contatti, gli olandesi poi hanno testato il terreno anche per un eventuale anticipo invernale.
Nonostante in Olanda siano convinti di un nuovo tentativo del PSV a gennaio, al momento la priorità per il Napoli resta il campo con le partite contro Torino, Sassuolo e Lecce oltre all'incrocio Champions con il Manchester City, per quello che sarà il secondo ritorno consecutivo da ex all'Etihad Stadium (l'anno scorso ci fu la polemica con Conte per il cambio) per De Bruyne.