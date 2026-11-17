Il Napoli, spiega il Corriere dello Sport, non avrebbe intenzione di privarsi del centrocampista belga a stagione in corso, considerandolo un pilastro indispensabile per rimettere in carreggiata l'annata e risalire la classifica. A meno che non sia lo stesso calciatore a chiedere di cambiare aria con sei mesi d'anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, dunque, il futuro prossimo di KDB resta legato a Napoli.