Paura per Roberto Carlos dopo un infarto, é fuori pericolo

Attimi di paura per Roberto Carlos da Silva. L'ex difensore della nazionale brasiliana - ma anche di Inter, Real Madrid e Fenerbahçe - è stato ricoverato d'urgenza a San Paolo dopo che una risonanza magnetica ad una gamba ha rivelato un problema cardiaco, scrive As. Un coagulo di sangue avrebbe causato un principio d'infarto mentre si trovava in vacanza. Il 52enne ha subito un'operazione per l'inserimento di un catetere ed è sotto osservazione, ma fuori pericolo. Al quotidiano spagnolo Roberto Carlos ha fatto arrivare un messaggio per tranquillizzare tutti: "Ora sto bene, sono sotto stretta osservazione" e vi rimarrà per almeno 48 ore.