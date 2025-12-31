Ciclocross: Pogacar rifiuta partecipazione alla Gullegem Superprestige

Anche Tadej Pogacar non prenderà parte al Gullegem Superprestige di ciclocross prevista il 3 gennaio nei boschi fiamminghi. Lo sloveno, che in quel momento si trovava in ritiro di allenamento, ha declinato l'invito. Assenti anche Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert e Thibau Nys. Privati dei tre protagonisti della disciplina, gli organizzatori cercavano dunque un'alternativa in grado di attirare l'attenzione sul loro evento. " Cercavamo un'altra figura iconica per la nostra squadra di ciclocross. Un ottimo corridore, per così dire. Questa è una descrizione che si adatta bene a Tadej Pogacar", ha spiegato l'organizzatore Stijn Tant a Sporza. Ma la superstar slovena che si è già cimentata nel ciclocross diverse volte, in particolare nel 2021 e nel 2022, ha detto no. È stato addirittura campione nazionale in questa disciplina nel 2018, nella categoria Under 23.