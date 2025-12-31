Logo SportMediaset

Volley, Fivb: Michieletto migliore giocatore 2025, tre azzurri in top 10

31 Dic 2025 - 23:30

Alessandro Michieletto, protagonista con la maglia della Nazionale durante il 2025, contribuendo alla conquista dei Mondiali di volley nelle Filippine, è stato eletto miglior giocatore del 2025. A inserirlo in vetta alla classifica è stato il social team della testata nata da tempo da una partnership tra FIVB e CVC Capital Partners. L'attaccante di Trento ha preceduto un altro schiacciatore, il bulgaro Aleksandar Nikolov, in forza a Civitanova. Al terzo posto Simone Giannelli, capitano della Nazionale. Alle spalle del palleggiatore di Perugia il centrale polacco Jakub Kochanowski, lo schiacciatore polacco Wilfredo Leon e il regista bulgaro Simeon Nikolov. In top-10 un altro azzurro, il libero Fabio Balaso, settimo davanti al centrale bulgaro Aleks Grozdanov, allo sloveno Jan Kozamernik e al ceco Patrick Indra.

