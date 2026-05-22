Guardiola ct dell'Italia? Luis Enrique lascia uno spiraglio aperto: "Non credo ma..."

Secondo un grande amico del tecnico catalano come Luis Enrique quella della panchina azzurra non sarebbe un'opzione da scartare a priori: "Quando allenavo la nazionale spagnola, mi sono sempre chiesto se Pep avesse la stessa aspirazione. Non credo che sarà con l'Italia, ma non possiamo escluderlo. Mi piacerebbe vedere Pep rimanere ai massimi livelli per molti altri anni, non per i trofei; in fondo, che importanza ha il numero?".