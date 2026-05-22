Da Madrid alla Riviera: Karembeu e Seedorf guidano la nuova era della Sanremese

La Sanremese apre un nuovo capitolo societario con l'ingresso di due icone del calcio mondiale, ex compagni di squadra alla Sampdoria e al Real Madrid: Christian Karembeu sarà il nuovo presidente, mentre Clarence Seedorf guiderà l'Academy e lo sviluppo del settore giovanile.
L'ex presidente Alessandro Masu, che ha fortemente voluto questo accordo dopo la cessione della quota di maggioranza dei mesi scorsi, non lascerà il club: manterrà una quota del 25% e rimarrà nel Consiglio di amministrazione insieme al socio Theodoros Ornithopoulos per garantire la continuità del progetto.
I punti chiave della nuova gestione sono le infrastrutture e i giovani con Seedorf che metterà al centro la crescita del vivaio. Sono inoltre previsti interventi di ammodernamento degli impianti di Pian di Poma e dello stadio Comunale.
Masu lascia una società sana e con tutti i debiti ripianati, superando le difficoltà legate alla scarsità di sponsor locali negli anni passati.
Sul piano sportivo, la nuova proprietà punta a raggiungere il professionismo. Si lavora già per rinforzare la squadra con almeno sei innesti di livello, puntando sulla solidità tecnica piuttosto che su operazioni puramente mediatiche.