Serie A, Dimarco miglior giocatore della stagione 2025/26

22 Mag 2026 - 16:45
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Federico Dimarco © italyphotopress

Federico Dimarco © italyphotopress

Il premio MVP della Serie A Enilive 2025/2026 come Migliore in Assoluto è stato assegnato al calciatore dell'Inter Federico Dimarco. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Bologna-Inter sul campo dello stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Lo rende noto la Lega Serie A. Il vincitore è stato identificato tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all'efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A Enilive (a esclusione della 38/a giornata).

federico dimarco
inter
serie a
mvp

Ultimi video

02:04
Roma, scatto Champions

Roma, scatto Champions: "Siamo a un passo"

01:16
DICH ITALIANO PRE INTER PER SITO 22/5 DICH

Italiano sfida l'Inter: "Vogliamo chiudere al meglio e toglierci uno sfizio"

06:54
Piotr Zielinski intervistato da Sportmediaset

Zielinski: "Inter, scudetto speciale. Chivu un grande, vi svelo il mio futuro"

Angiolo Radice
01:57
30 anni dalla Champions della Juventus, Longhi: "Quella squadra aveva qualcosa di speciale"

30 anni dalla Champions della Juventus, Longhi: "Quella squadra aveva qualcosa di speciale"

01:23
16 anni dal triplete dell'Inter, Longhi: "Quante coincidenze con il numero 22"

16 anni dal triplete dell'Inter, Longhi: "Quante coincidenze con il numero 22"

01:34
Accomando: "Mercato Juve: Spalletti resta e potrebbe spingere Vlahovic al rinnovo"

Juve, Conte può arrivare in un solo caso. Rinnovo Vlahovic: prossima settimana decisiva

02:15
Bomber italiani in ombra

Bomber italiani in ombra

01:42
Allenatori ai saluti

Allenatori ai saluti

01:32
Esclusiva Zielinski

Esclusiva Zielinski

01:12
Accomando: "Mercato Milan, c'è Goretzka. E sul futuro di Leao..."

Milan, le cifre dell'affare Goretzka. Leao-Pulisic, uno andrà via: ecco chi

01:01
Raimondi: "Prima la Champions, poi la rivoluzione societaria"

Raimondi: "Prima la Champions, poi la rivoluzione societaria"

01:55
Milan, è già rivoluzione

Milan, è già rivoluzione con Furlani pronto ai saluti

01:45
Juventus, si cambia

Juventus, si cambia: Spalletti chiede garanzie

01:31
La Juve si gioca tutto

La Juve si gioca tutto nel derby contro il Torino

02:29
Inter, è sempre festa

Inter, è sempre festa: rivivi la giornata all'Arena Civica

02:04
Roma, scatto Champions

Roma, scatto Champions: "Siamo a un passo"

I più visti di Calcio

Balzarini: "Confronto Elkann-Spalletti, il futuro dell'allenatore"

Balzarini: "Confronto Elkann-Spalletti, il futuro dell'allenatore"

Conte, Allegri, Sarri e...quale futuro per gli allenatori?

Conte, Allegri, Sarri e...quale futuro per gli allenatori?

DICH MAROTTA 21/5 DICH

Marotta: "A Milano gli unici con due stelle, siamo la squadra della città"

Intervista a Collina

Intervista a Collina

SRV RULLO CONTE PAROLE D'ADDIO STORY 18/5 (MUSICATO)

Dal Bari al... Napoli: tutti gli addii di Conte, tra sfoghi e la storia che si ripete

Conte già rimpianto

Conte è già un rimpianto, ma Napoli sogna Guardiola

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:52
Serie A 2025/26, svelati i migliori giocatori. Ecco i premi ruolo per ruolo
Federico Dimarco
16:45
Serie A, Dimarco miglior giocatore della stagione 2025/26
Karembeu e Seedorf
16:16
Da Madrid alla Riviera: Karembeu e Seedorf guidano la nuova era della Sanremese
16:07
Guardiola ct dell'Italia? Fonti vicine a Pep: "È disponibile". Ma lui nega: "Riposo"
15:15
Inter, Chivu premiato miglior allenatore della stagione in Serie A