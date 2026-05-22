Serie A, Dimarco miglior giocatore della stagione 2025/26

Il premio MVP della Serie A Enilive 2025/2026 come Migliore in Assoluto è stato assegnato al calciatore dell'Inter Federico Dimarco. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Bologna-Inter sul campo dello stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Lo rende noto la Lega Serie A. Il vincitore è stato identificato tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all'efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A Enilive (a esclusione della 38/a giornata).