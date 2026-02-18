Vonn, periodo nero. Addio al cane Tom: "Se n'è andato il giorno dopo la mia caduta"
Lo ha annunciato la sciatrice sui propri profili social: "Sono i giorni più duri della mia vita"
Lindsey Vonn sta vivendo un periodo decisamente complicato. Il giorno dopo la terribile caduta a Milano-Cortina sull'Olympia delle Tofane, la sciatrice ha dovuto dire addio anche al suo amato cane Leo, proprio nelle ore in cui era sotto i ferri per il primo dei quattro interventi a Treviso.
Ad annunciarlo è stata qualche ora fa la stessa campionessa statunitense tramite un post sui suoi profili social. "Leo si è spento e si è unito a Lucy e Bear lassù in paradiso. Questi sono stati giorni incredibilmente duri, probabilmente i più duri della mia vita. Non ho ancora realizzato che non ci sia più", ha scritto la Vonn su Instagram.
Il cane era malato: "Gli era stato recentemente diagnosticato un cancro ai polmoni (era sopravvissuto a un linfoma un anno e mezzo fa), ma ora il suo cuore non ce la faceva più. Mentre ero sdraiata nel mio letto d'ospedale il giorno dopo l'incidente, gli abbiamo detto addio. Non ci posso credere, in così poco tempo ho perso tanto di importante".
Vonn ha raccontato che Leo era con lei dal suo secondo infortunio al crociato anteriore, "quando ne avevo più bisogno. Mi ha tenuto compagnia sul divano quando guardavo le Olimpiadi di Sochi. Mi ha sollevato quando ero giù". Ora "è lassù con Lucy, Bear, mia mamma, i miei nonni e tanta gente che ho perso negli ultimi anni".
Oggi la sciatrice è attesa da un altro intervento chirurgico: "Penserò a lui quando chiuderò gli occhi".