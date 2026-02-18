Italia U17, Azzurri superano Francia 2-0 in amichevole

18 Feb 2026 - 18:21

La Nazionale U17 di calcio passa a Coverciano nella prima delle due amichevoli con i pari età della Francia. I ragazzi di Daniele Franceschini superano i transalpini per 2-0 con una rete per tempo, grazie ai sigilli di Perillo e Bonifazi, e bissano così l'altro successo odierno azzurro sulla Francia: questa mattina erano state infatti le ragazze dell'Under 16 a vincere al centro tecnico federale dei Blues di Clairefontaine, in rimonta per 2-1. Soddisfatto a fine gara il tecnico azzurro riflette sull'importanza del risultato anche in ottica del Round 2 di qualificazione all'Europeo di categoria: il prossimo percorso azzurro sulla strada verso l'Estonia - dove dal 25 maggio al 7 giugno si disputerà la fase finale - inizierà infatti tra poco più di un mese, il 25 marzo. "Siamo contenti del risultato, ovviamente, ma anche della prestazione dei ragazzi" sottolinea Franceschini, che poi continua nella propria disamina: "Abbiamo giocato contro una squadra forte e di grande blasone, e abbiamo disputato una bella partita dal punto di vista agonistico e dell'intensità. C'è da migliorare qualcosa dal punto di vista del palleggio e del gioco, ma si sono viste comunque delle belle cose. Sono contento della prestazione in generale: queste partite ci servono per migliorare e per arrivare nelle migliori condizioni possibili al prossimo turno di qualificazione".

Ultimi video

02:07
dich Koopmeiners audio ok DICH

Koopmeiners: "Dobbiamo stare zitti e cercare di fare tre gol al ritorno"

01:38
DICH NZOLA PRESENTAZIONE SASSUOLO 18/2 DICH

Nzola si presenta: "Un ambiente tranquillo, un mister tranquillo"

01:46
Borussia Dormtmund-Atalanta, i promossi e i bocciati

Borussia Dormtmund-Atalanta, i promossi e i bocciati

02:55
La verità di Bastoni

La verità di Bastoni

01:59
Galatasaray-Juventus, i promossi e bocciati

Galatasaray-Juventus, i promossi e bocciati

01:48
Callegari: "Juventus, troppi errori individuali"

Callegari: "Juventus, troppi errori individuali"

00:21
MCH VISITE MEDICHE BREMER 18/2 MCH

Juventus, l'arrivo di Bremer al JMedical

01:56
Callegari: "Gelo e campo borderline: Inter, ecco le insidie del Bodo"

Callegari: "Gelo e campo borderline: Inter, ecco le insidie del Bodo"

01:08
Inter, le scelte di Chivu per il Bodo Glimt

Inter, le scelte di Chivu per il Bodo Glimt

01:31
Paz cerca luci a San Siro

Paz cerca luci a San Siro

02:00
Milan, dal Como al derby

Milan, dal Como al derby

00:58
Fabregas sfida Allegri

Fabregas sfida Allegri

01:35
Conte si gode Alisson

Conte si gode Alisson

01:32
Lotito, il nuovo Flaminio

Lotito, il nuovo Flaminio

00:35
DICH PALLADINO SU KOVAC 17/2 DICH

Palladino: "Protestavano dalla panchina, io non lo faccio mai, lascio gli arbitri decidere""

02:07
dich Koopmeiners audio ok DICH

Koopmeiners: "Dobbiamo stare zitti e cercare di fare tre gol al ritorno"

I più visti di Calcio

CLIP RISSA INTER-JUVENTUS FINE PRIMO TEMPO CON SOTTOTITOLI PER SITO 15/2 SRV

Inter-Juventus, la verità sulla rissa a fine 1° tempo: tutto quello che si sono detti

DICH SPALLETTI PRE GALATASARAY SU KALULU PER SITO 16/2 DICH

Spalletti, Inter-Juventus è senza fine: che risposta a Chivu!

DICH BASTONI PRE BODO SU INTER-JUVENTUS PER SITO 17/2 DICH

La verità di Bastoni: "Ho accentuato e sbagliato. Chiedo scusa, ma…"

DICH MAROTTA SU POLEMICHE 16/2 DICH

Marotta: "Gogna mediatica smisurata, ma ha sbagliato"

DICH SPALLETTI POST GALA 17/2 VS DICH

Spalletti "Tre passi indietro. Queste partite ti smascherano"

CLIP CAMPO BODO CONDIZIONI TERRIBILI CON CHIVU 17/02 SRV

Follia Bodo: campo regolare? Chivu controlla e non crede ai suoi occhi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:24
Juventus, rimpatriata per i 30 anni dalla Champions: le leggende ritrovano Lippi
19:10
Genoa, oltre 300 tifosi alla seduta a porte aperte al Signorini
18:51
Christian Jidayi trovato morto: addio all'ex Cesena e Forlì
18:29
Roma: Koné recuperato, Dybala lavora ancora a parte
18:25
Italia femminile, 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca