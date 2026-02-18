Italia U17, Azzurri superano Francia 2-0 in amichevole

La Nazionale U17 di calcio passa a Coverciano nella prima delle due amichevoli con i pari età della Francia. I ragazzi di Daniele Franceschini superano i transalpini per 2-0 con una rete per tempo, grazie ai sigilli di Perillo e Bonifazi, e bissano così l'altro successo odierno azzurro sulla Francia: questa mattina erano state infatti le ragazze dell'Under 16 a vincere al centro tecnico federale dei Blues di Clairefontaine, in rimonta per 2-1. Soddisfatto a fine gara il tecnico azzurro riflette sull'importanza del risultato anche in ottica del Round 2 di qualificazione all'Europeo di categoria: il prossimo percorso azzurro sulla strada verso l'Estonia - dove dal 25 maggio al 7 giugno si disputerà la fase finale - inizierà infatti tra poco più di un mese, il 25 marzo. "Siamo contenti del risultato, ovviamente, ma anche della prestazione dei ragazzi" sottolinea Franceschini, che poi continua nella propria disamina: "Abbiamo giocato contro una squadra forte e di grande blasone, e abbiamo disputato una bella partita dal punto di vista agonistico e dell'intensità. C'è da migliorare qualcosa dal punto di vista del palleggio e del gioco, ma si sono viste comunque delle belle cose. Sono contento della prestazione in generale: queste partite ci servono per migliorare e per arrivare nelle migliori condizioni possibili al prossimo turno di qualificazione".