Roma: Koné recuperato, Dybala lavora ancora a parte

Una buona notizia alla ripresa degli allenamenti per Gian Piero Gasperini. La Roma recupera Manu Koné. Il francese si è rivisto in gruppo oggi nella seduta in cui la squadra giallorossa ha affrontato l'Atletico Lodigiani. Un'amichevole finita 4-0 e nella quale è andato in gol anche Koné, oltre a Della Rocca ed El Aynaoui (doppietta). Dybala, Hermoso, Soulé, Wesley, Ferguson e El Shaarawy hanno svolto lavoro personalizzato, mentre Dovbyk ha proseguito le terapie. Seduta di allenamento normale (senza partita) per Ndicka, Mancini, Celik, Pellegrini, Cristante, Pisilli e Malen.