Italia femminile, 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca

Un doppio appuntamento che potrebbe risultare già decisivo per le sorti del girone: per ottenere il pass diretto per il Mondiale - evitando le insidie del doppio spareggio - bisognerà infatti chiudere il raggruppamento (di cui fa parte anche la Serbia) al primo posto. Un obiettivo già centrato dall'Italia nel percorso verso l'Europeo della scorsa estate, in cui riuscì al fotofinish a precedere i quotatissimi Paesi Bassi e la Norvegia. Per i 180 minuti che daranno il via al 2026 dell'Italia, Andrea Soncin ha deciso di puntare su 27 calciatrici: tornano in gruppo, dopo aver saltato la tournée americana di fine anno, Emma Severini e Barbara Bonansea, insieme a loro si rivedono anche Angelica Soffia, Benedetta Glionna ed Elisa Polli.