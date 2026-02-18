Italia femminile, 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca

18 Feb 2026 - 18:25

Dalle emozioni vissute a Euro 2025 al sogno Mondiale. Il nuovo capitolo della storia della Nazionale femminile di calcio inizia con il cammino di qualificazione alla decima edizione del torneo iridato, che si disputerà in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio 2027. Le Azzurre si raduneranno martedì prossimo a Coverciano per preparare le prime due sfide del Gruppo 1 della Lega A: martedì 3 marzo (ore 18.15) il debutto con la Svezia allo stadio 'Oreste Granillo' di Reggio Calabria, sabato 7 marzo (ore 18.15) il match con la Danimarca in programma al 'Romeo Menti' di Vicenza. 

Un doppio appuntamento che potrebbe risultare già decisivo per le sorti del girone: per ottenere il pass diretto per il Mondiale - evitando le insidie del doppio spareggio - bisognerà infatti chiudere il raggruppamento (di cui fa parte anche la Serbia) al primo posto. Un obiettivo già centrato dall'Italia nel percorso verso l'Europeo della scorsa estate, in cui riuscì al fotofinish a precedere i quotatissimi Paesi Bassi e la Norvegia. Per i 180 minuti che daranno il via al 2026 dell'Italia, Andrea Soncin ha deciso di puntare su 27 calciatrici: tornano in gruppo, dopo aver saltato la tournée americana di fine anno, Emma Severini e Barbara Bonansea, insieme a loro si rivedono anche Angelica Soffia, Benedetta Glionna ed Elisa Polli.

Questo l'elenco delle convocate:

  • Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Laura Giuliani (Milan);
  • Difensori: Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D'Auria (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Elisabetta Oliviero (Lazio), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);
  • Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Matilde Pavan (Como), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina);
  • Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Inter), Martina Piemonte (Lazio), Elisa Polli (Inter).

