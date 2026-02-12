Snowboard, paura per Moioli: trauma facciale dopo una caduta

Paura per Michela Moioli, l'olimpionica di PyeongChang 2018 che sarà in gara domani nel cross femminile a Livigno. Durante una sessione di allenamento in vista del debutto, l'azzurra è caduta a causa di un errore dell'atleta che la precedeva, procurandosi leggere contusioni al volto. La bergamasca è infatti caduta in avanti, battendo la faccia ed è stata portata subito in ospedale per i controlli di routine. È stata sottoposta a radiografia, ecografia e tac: ha riportato un trauma facciale senza nessun altro tipo di conseguenza fisica, è quanto fa sapere la Fisi. Oggi riposa e sarà rivalutata dalla commissione medica della Fisi sia stasera che domattina.