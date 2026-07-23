Atalanta, la maglia away 2026/2027 è un omaggio agli anni '90

"La maglia Away 2026/27 riprende il design delle divise delle stagioni a cavallo degli anni '90, un periodo che i nostri tifosi ricordano con grande affetto - ha dichiarato Romano Zanforlin, Direttore Commerciale & Marketing Atalanta BC -. Quelle maglie sono state molto apprezzate e siamo davvero felici di poter riproporre quel design in una versione attuale, mantenendone intatto lo spirito e il legame con la nostra storia". La divisa è completata da pantaloncini e calzettoni coordinati ed è realizzata con le più recenti tecnologie performance di New Balance. La struttura avanzata dei materiali favorisce traspirabilità, comfort e vestibilità, rispondendo alle esigenze del calcio moderno.