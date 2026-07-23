Atalanta, la maglia away 2026/2027 è un omaggio agli anni '90

© atalanta.it
© atalanta.it
© atalanta.it
© atalanta.it
Atalanta e New Balance presentano l'Away Kit per la stagione 2026/27. Il design richiama le storiche divise da trasferta indossate dal Club nelle stagioni a cavallo degli anni '90: la maglia Away presenta una base bianca arricchita da dettagli geometrici in Black e Oasis Blue su spalle e maniche, elementi che creano un ponte tra passato e presente."Questa divisa riprende elementi di una storica maglia Away dell'Atalanta, offrendo un look contemporaneo pur rimanendo profondamente legato all'identità del Club", ha dichiarato Kenny McCallum, Senior Director di New Balance Football Product.
"La maglia Away 2026/27 riprende il design delle divise delle stagioni a cavallo degli anni '90, un periodo che i nostri tifosi ricordano con grande affetto - ha dichiarato Romano Zanforlin, Direttore Commerciale & Marketing Atalanta BC -. Quelle maglie sono state molto apprezzate e siamo davvero felici di poter riproporre quel design in una versione attuale, mantenendone intatto lo spirito e il legame con la nostra storia". La divisa è completata da pantaloncini e calzettoni coordinati ed è realizzata con le più recenti tecnologie performance di New Balance. La struttura avanzata dei materiali favorisce traspirabilità, comfort e vestibilità, rispondendo alle esigenze del calcio moderno.