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MILANO-CORTINA 2026

Mattarella ha ricevuto i medagliati Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina

 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale i medagliati Olimpici e Paralimpici dei Giochi di Milano-Cortina 2026 e le atlete e gli atleti italiani che si sono classificati al quarto posto. La cerimonia si è aperta con l'esecuzione dell'Inno nazionale e la proiezione di un video dal titolo "Milano-Cortina 2026". Sono intervenuti il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis e il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi. Successivamente gli Alfieri della squadra olimpica, Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Federica Brignone, Amos Mosaner, e gli Alfieri della squadra paralimpica, René De Silvestro e Chiara Mazzel, hanno restituito al Capo dello Stato le Bandiere nazionali con le firme degli atleti vincitori di medaglia olimpica e paralimpica. Dopo un breve saluto di ringraziamento da parte degli Alfieri, sono stati consegnati al Presidente Mattarella due cofanetti contenenti copia delle tre medaglie olimpiche e paralimpiche, oro, argento e bronzo.

08 Apr 2026 - 18:32
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