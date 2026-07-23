Camarda e Comotto, rinnovo al Milan e prestito? Si fanno avanti due club

23 Lug 2026 - 11:56
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Al momento sono in ritiro con il Milan, freschi di accordo per il rinnovo fino al 2031, ma la loro stagione potrebbe continuare altrove. Parliamo di Christian Comotto e Francesco Camarda, i due talenti classe 2008 rientrati alla base rossonera dopo i prestiti con Spezia e Lecce. 

Il centrocampista è entrato nel mirino del Parma, che pensa ad un prestito annuale per valorizzarlo. Stessa formula, eventualmente, per Camarda, che piace molto alla Sampdoria in Serie B

Per ora, entrambi proseguono la loro estate con il ritiro agli ordini di Ruben Amorim, che li sta valutando attentamente in questi primi giorni a Milanello. Nelle prossime settimane, la scelta definitiva. 

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