Camarda e Comotto, rinnovo al Milan e prestito? Si fanno avanti due club

Al momento sono in ritiro con il Milan, freschi di accordo per il rinnovo fino al 2031, ma la loro stagione potrebbe continuare altrove. Parliamo di Christian Comotto e Francesco Camarda, i due talenti classe 2008 rientrati alla base rossonera dopo i prestiti con Spezia e Lecce.
Il centrocampista è entrato nel mirino del Parma, che pensa ad un prestito annuale per valorizzarlo. Stessa formula, eventualmente, per Camarda, che piace molto alla Sampdoria in Serie B.
Per ora, entrambi proseguono la loro estate con il ritiro agli ordini di Ruben Amorim, che li sta valutando attentamente in questi primi giorni a Milanello. Nelle prossime settimane, la scelta definitiva.