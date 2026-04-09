Gli azzurri di Milano-Cortina 2026 dal Papa: "La stessa emozione dei Giochi"

"È una giornata piena di emozione, non avevo mai avuto l'opportunità di incontrare il Papa ed è stata un'emozione fortissima. Ha fatto un parallelismo tra i valori sportivi e quelli della chiesa, ha parlato di fratellanza e fair play, mi ha molto emozionata". Così Sofia Goggia, sciatrice azzurra, a margine dell'udienza con Papa Leone XIV alla quale hanno preso parte gli atleti olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026.