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l'udienza

Gli azzurri di Milano-Cortina 2026 dal Papa: "La stessa emozione dei Giochi"

Udienza speciale in Vaticano per gli atleti di Milano-Cortina 2026: Goggia, Brignone, Lollobrigida e Perathoner raccontano l'incontro con Papa Leone XIV.

09 Apr 2026 - 13:24
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"È una giornata piena di emozione, non avevo mai avuto l'opportunità di incontrare il Papa ed è stata un'emozione fortissima. Ha fatto un parallelismo tra i valori sportivi e quelli della chiesa, ha parlato di fratellanza e fair play, mi ha molto emozionata". Così Sofia Goggia, sciatrice azzurra, a margine dell'udienza con Papa Leone XIV alla quale hanno preso parte gli atleti olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026.

La stessa emozione provata da Federica Brignone, che ammette come "quello che ha detto il Papa sono cose che ti porti dietro, è una di quelle giornate che ti lasciano delle verità. Ha detto che non si vince da soli, mi è piaciuto anche che abbia detto che non si debba eccedere, così come la sua gentilezza nello stringere le mani di tutti".

Mentre Francesca Lollobrigida, doppio oro nel pattinaggio di velocità, sottolinea come quella di oggi sia stata "un'emozione indescrivibile, quasi quanto partecipare alle Olimpiadi. È un evento per noi atleti e sono momenti che meritano. Lo sport è importante perché i suoi valori sono quelli che si mettono nella vita quotidiana".

Infine Emanuel Perathoner, invece, pone l'accento sul fatto che "lo sport è una cosa molto importante per la pace perchè è l'unica cosa che unisce tutti i Paesi del mondo. Per me è stata un'esperienza bellissima vedere da vicino il Papa", conclude.

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