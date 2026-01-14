Piero Gros: "Milano-Cortina senza rispetto, si sono scordati anche di me. Invitato all'ultimo, ho rifiutato"

Poi Gros ha precisato: “Io non voglio fare polemica, anzi io vorrei cercare di essere positivo. Non mi interessa la politica, penso che lo sport debba essere superiore a certe cose, ma un minimo di rispetto per le persone ci deve essere, perché altrimenti cade tutto il castello dei valori olimpici. E non voglio soffermarmi a parlare di cantanti o attori coinvolti al posto di tanti campioni, sarebbe una caduta di livello anche per noi. Però credo che anche gli appassionati che seguono la Fiamma sul suo percorso sarebbero stati contenti nel poter applaudire atleti che hanno rappresentato la storia dello sci o di altre discipline, è un valore aggiunto. Non so di chi sia la colpa, sono cose abbastanza delicate, fatto sta che un po’ più di rispetto ci vuole e magari anche un po’ di organizzazione e di logica. Certe cose sono davvero inspiegabili, anzi direi imbarazzanti. Ripeto, non voglio parlare degli altri. Quello che posso dire è che io l’ho fatto per i Giochi di Torino 2006 ed entrare nello Stadio Olimpico per l’accensione del braciere con Deborah Compagnoni, Stefania Belmondo, Alberto Tomba e proprio i quattro di Lillehammer che hanno portato la Fiaccola insieme, è stata un’emozione incredibile che penso di aver trasmesso anche a chiunque fosse lì in quel momento tanto speciale. Io poi avevo lavorato tanto per i Giochi anche prima di quella notte, sono stato “sindaco” dei volontari per quattro anni, sono andato nelle scuole, ho mostrato ovunque i filmati dei Giochi per portare avanti il programma olimpico e diffondere i suoi valori, a partire dal rispetto. Se manca questo e a sbagliare sono poi quelli che organizzano mi suona male. Anche di recente ho fatto una quarantina di serate sulla Valanga Azzurra e la gente è sempre piena di passione: se non fosse così, che cosa organizziamo le Olimpiadi a fare?”.